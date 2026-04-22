Легкая закуска из крабовых палочек для праздничного стола: делимся легким рецептом
Крабовые палочки – простой, вкусный продукт, который можно использовать для приготовления вкусных закусок, салатов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с сырками и яйцами.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- плавленый сыр 3 шт.
- яйца отварные 2 шт.
- специи
- гренки
- майонез
Способ приготовления:
1. Натираем плавленый сыр, добавляем натертые яйца, специи и майонез.
2. Все перемешиваем и выкладываем на круглые гренки.
3. Затем выкладываем крабовые палочки, их еще можно нарезать кольцами. Украшаем зеленью и можно подавать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: