Крабовые палочки – простой, вкусный продукт, который можно использовать для приготовления вкусных закусок, салатов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с сырками и яйцами.

Ингредиенты:

крабовые палочки

плавленый сыр 3 шт.

яйца отварные 2 шт.

специи

гренки

майонез

Способ приготовления:

1. Натираем плавленый сыр, добавляем натертые яйца, специи и майонез.

2. Все перемешиваем и выкладываем на круглые гренки.

3. Затем выкладываем крабовые палочки, их еще можно нарезать кольцами. Украшаем зеленью и можно подавать.

