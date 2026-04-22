Легкая закуска из крабовых палочек для праздничного стола: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
498
Крабовые палочки – простой, вкусный продукт, который можно использовать для приготовления вкусных закусок, салатов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с сырками и яйцами.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки
  • плавленый сыр 3 шт.
  • яйца отварные 2 шт.
  • специи
  • гренки
  • майонез

Способ приготовления:

1. Натираем плавленый сыр, добавляем натертые яйца, специи и майонез.

2. Все перемешиваем и выкладываем на круглые гренки.

3. Затем выкладываем крабовые палочки, их еще можно нарезать кольцами. Украшаем зеленью и можно подавать.

