Легкие сэндвичи из кабачков с вкусной начинкой для перекуса: делимся рецептом блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
135
Легкие сэндвичи из кабачков с вкусной начинкой для перекуса: делимся рецептом блюда за 10 минут
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Из кабачков можно готовить не только оладьи и салаты, но и вкусные закуски. Еще их можно мариновать, тушить, жарить.

Легкие сэндвичи из кабачков с вкусной начинкой для перекуса: делимся рецептом блюда за 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких сэндвичей из кабачков, с вкусной начинкой. 

Ингредиенты:

  • кабачок
  • твердый сыр
  • крем-сыр
  • листья салата
  • балык / любимое мясо

Способ приготовления: 

1. Кабачок нарезать тонкими кружочками. Выложить на противень внахлест (как на видео), сформировав основу. Обильно посыпать сыром. Запекать при 180 °C до появления румяной корочки.

Легкие сэндвичи из кабачков с вкусной начинкой для перекуса: делимся рецептом блюда за 10 минут

2. Дать немного остыть и перевернуть. Смазать крем-сыром. Добавить салат и балык (или любое мясо). Свернуть в сэндвич и подавайте!

Легкие сэндвичи из кабачков с вкусной начинкой для перекуса: делимся рецептом блюда за 10 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощирецептпродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты