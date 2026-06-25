Легкие сэндвичи из кабачков с вкусной начинкой для перекуса: делимся рецептом блюда за 10 минут
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Из кабачков можно готовить не только оладьи и салаты, но и вкусные закуски. Еще их можно мариновать, тушить, жарить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких сэндвичей из кабачков, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- кабачок
- твердый сыр
- крем-сыр
- листья салата
- балык / любимое мясо
Способ приготовления:
1. Кабачок нарезать тонкими кружочками. Выложить на противень внахлест (как на видео), сформировав основу. Обильно посыпать сыром. Запекать при 180 °C до появления румяной корочки.
2. Дать немного остыть и перевернуть. Смазать крем-сыром. Добавить салат и балык (или любое мясо). Свернуть в сэндвич и подавайте!
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