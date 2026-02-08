Все рецепты
Легкий десерт из одного ингредиента и без выпечки: делимся самым простым рецептом
Если вы хотите приготовить вкусный, легкий десерт без лишних заморочек, идеальной основой может быть любое печенье, сметана, желе, а также простой лаваш.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и легкого десерта из взбитого желе, который готовится на раз-два.
Ингредиенты:
- желе
- вода
Способ приготовления:
1. До 100 мл горячей воды добавляем желе, даем немного остыть, а затем взбиваем миксером 5-7 минут до осветления и рыхлой текстуры.
2. Разливаем по креманкам и ставим в холодильник на 2-3 часа застывать!
