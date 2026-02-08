Легкий десерт из одного ингредиента и без выпечки: делимся самым простым рецептом

Если вы хотите приготовить вкусный, легкий десерт без лишних заморочек, идеальной основой может быть любое печенье, сметана, желе, а также простой лаваш.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и легкого десерта из взбитого желе, который готовится на раз-два.

Ингредиенты:

  • желе
  • вода

Способ приготовления:

1. До 100 мл горячей воды добавляем желе, даем немного остыть, а затем взбиваем миксером 5-7 минут до осветления и рыхлой текстуры.

2. Разливаем по креманкам и ставим в холодильник на 2-3 часа застывать!

