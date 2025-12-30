Легкое меню на Новый год 2026: блюда, от которых не будет тяжести
Новогодний стол в 2026 году все чаще формируют по принципу легкости и удобства. Люди выбирают блюда, которые не требуют длительной подготовки, хорошо выглядят в подаче и не перегружают меню. Такой подход позволяет совместить праздничную атмосферу с простыми ингредиентами и понятными вкусами. Именно поэтому легкие горячие блюда, салаты и закуски становятся основой современного новогоднего стола.
Редакция FoodOboz делится подборкой легких и вкусных блюд для новогоднего стола.
1. Запеченный лосось с цитрусовой ноткой
Рыба остается одним из ключевых блюд новогоднего меню. Она уместно смотрится на праздничном столе и хорошо сочетается с овощными гарнирами.
Ингредиенты:
- лосось – филе или стейки
- апельсин – сок и цедра сок и цедра
- лимон – несколько кружочков
- оливковое масло – для смазывания
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- свежая зелень – для подачи
Способ приготовления:
Лосось выложите в форму для запекания, смажьте оливковым маслом, посолите и поперчите. Добавьте немного апельсиновой цедры и несколько капель сока. Сверху выложите лимон. Запекайте при 180 градусах 15-20 минут. Перед подачей украсьте зеленью.
2. Праздничный салат с креветками и авокадо
Этот салат часто выбирают как альтернативу традиционным многокомпонентным салатам. Он легкий, свежий и хорошо смотрится в порционной подаче.
Ингредиенты:
- креветки – отваренные или обжаренные
- авокадо – спелое
- микс салатных листьев – по вкусу
- огурец – свежий
- оливковое масло – для заправки
- лимонный сок – несколько капель
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
Креветки очистите креветки очистите. Авокадо и огурец нарежьте кубиками. В миске соедините салатные листья, овощи и креветки. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком, слегка посолите. Перемешайте перед подачей.
3. Куриные рулеты с зеленью и сыром
Куриное филе в формате рулетов выглядит празднично и не требует сложных маринадов или панировки.
Ингредиенты:
- куриное филе – охлажденное
- мягкий сыр – без добавок
- укроп или петрушка – свежая
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- оливковое масло – для запекания
Способ приготовления:
Филе разрежьте вдоль и слегка отбейте. Посолите, поперчите, смажьте сыром, посыпьте зеленью и сверните рулетами. Выложите в форму, смажьте оливковым маслом. Запекайте при 180 градусах около 25 минут.
4. Теплая овощная закуска из запеченной тыквы и феты
Овощные блюда все чаще становятся полноценной частью новогоднего меню, а не только гарниром.
Ингредиенты:
- тыква – очищенная
- сыр фета – или подобный
- оливковое масло – для запекания
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- свежая зелень – для подачи
Способ приготовления:
Тыкву нарежьте кубиками, выложите на противень, смажьте оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте при 190 градусах 25-30 минут до мягкости. Перед подачей посыпьте крошками феты и зеленью.
5. Десерт в стаканах с йогуртом и ягодами
Легкий десерт без сложного теста хорошо подходит для завершения новогоднего ужина.
Ингредиенты:
- натуральный йогурт – без добавок
- ягоды – свежие или замороженные
- мед или сироп – по вкусу
- орехи или гранола – по желанию
Способ приготовления:
В прозрачные стаканы выложите слоями йогурт и ягоды. Добавьте немного меда или сиропа. Перед подачей посыпьте орехами или гранолой.
Такое легкое меню на Новый год 2026 позволяет совместить праздничный вид стола с простотой приготовления. Пять блюд легко комбинируются между собой, не перегружают меню и подходят как для семейного ужина, так и для приема гостей.
