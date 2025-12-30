Новогодний стол в 2026 году все чаще формируют по принципу легкости и удобства. Люди выбирают блюда, которые не требуют длительной подготовки, хорошо выглядят в подаче и не перегружают меню. Такой подход позволяет совместить праздничную атмосферу с простыми ингредиентами и понятными вкусами. Именно поэтому легкие горячие блюда, салаты и закуски становятся основой современного новогоднего стола.

Редакция FoodOboz делится подборкой легких и вкусных блюд для новогоднего стола.

1. Запеченный лосось с цитрусовой ноткой

Рыба остается одним из ключевых блюд новогоднего меню. Она уместно смотрится на праздничном столе и хорошо сочетается с овощными гарнирами.

Ингредиенты:

лосось – филе или стейки

апельсин – сок и цедра сок и цедра

лимон – несколько кружочков

оливковое масло – для смазывания

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

свежая зелень – для подачи

Способ приготовления:

Лосось выложите в форму для запекания, смажьте оливковым маслом, посолите и поперчите. Добавьте немного апельсиновой цедры и несколько капель сока. Сверху выложите лимон. Запекайте при 180 градусах 15-20 минут. Перед подачей украсьте зеленью.

2. Праздничный салат с креветками и авокадо

Этот салат часто выбирают как альтернативу традиционным многокомпонентным салатам. Он легкий, свежий и хорошо смотрится в порционной подаче.

Ингредиенты:

креветки – отваренные или обжаренные

авокадо – спелое

микс салатных листьев – по вкусу

огурец – свежий

оливковое масло – для заправки

лимонный сок – несколько капель

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Креветки очистите креветки очистите. Авокадо и огурец нарежьте кубиками. В миске соедините салатные листья, овощи и креветки. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком, слегка посолите. Перемешайте перед подачей.

3. Куриные рулеты с зеленью и сыром

Куриное филе в формате рулетов выглядит празднично и не требует сложных маринадов или панировки.

Ингредиенты:

куриное филе – охлажденное

мягкий сыр – без добавок

укроп или петрушка – свежая

соль – по вкусу

перец – по вкусу

оливковое масло – для запекания

Способ приготовления:

Филе разрежьте вдоль и слегка отбейте. Посолите, поперчите, смажьте сыром, посыпьте зеленью и сверните рулетами. Выложите в форму, смажьте оливковым маслом. Запекайте при 180 градусах около 25 минут.

4. Теплая овощная закуска из запеченной тыквы и феты

Овощные блюда все чаще становятся полноценной частью новогоднего меню, а не только гарниром.

Ингредиенты:

тыква – очищенная

сыр фета – или подобный

оливковое масло – для запекания

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

свежая зелень – для подачи

Способ приготовления:

Тыкву нарежьте кубиками, выложите на противень, смажьте оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте при 190 градусах 25-30 минут до мягкости. Перед подачей посыпьте крошками феты и зеленью.

5. Десерт в стаканах с йогуртом и ягодами

Легкий десерт без сложного теста хорошо подходит для завершения новогоднего ужина.

Ингредиенты:

натуральный йогурт – без добавок

ягоды – свежие или замороженные

мед или сироп – по вкусу

орехи или гранола – по желанию

Способ приготовления:

В прозрачные стаканы выложите слоями йогурт и ягоды. Добавьте немного меда или сиропа. Перед подачей посыпьте орехами или гранолой.

Такое легкое меню на Новый год 2026 позволяет совместить праздничный вид стола с простотой приготовления. Пять блюд легко комбинируются между собой, не перегружают меню и подходят как для семейного ужина, так и для приема гостей.

