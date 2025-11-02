Праздничные тарталетки с красной рыбой: рецепт закуски на Новый год
Ни один праздничный стол не обходится без ярких закусок, которые сразу привлекают внимание гостей. Тарталетки с красной рыбой – именно такое блюдо: готовится быстро, выглядит эффектно, а на вкус изысканно. Они идеально подходят для новогоднего стола, фуршета или семейного вечера. Благодаря нежной начинке из крем-сыра и свежего лосося эти тарталетки сочетают легкость, аромат и гармоничный вкус.
Идея приготовления тарталеток с красной рыбой для новогоднего стола опубликована на странице фудблогера daria.cooks в Instagram.
Ингредиенты:
- огурец – 1 шт.
- слабосоленый лосось – 100 г
- крем-сыр – 2-3 ст.л.
- красная икра – по вкусу
- микрогрин – для подачи
- тарталетки с чернилами каракатицы – готовые или домашние
Способ приготовления:
1. Огурец очистите и нарежьте мелкими кубиками.
2. Лосось измельчите таким же способом и смешайте с огурцом.
3. Добавьте крем-сыр и тщательно перемешайте, чтобы начинка стала однородной.
4. Для удобства можно переложить смесь в кондитерский мешок – так вы легко заполните тарталетки.
5. Каждую тарталетку наполните начинкой, сверху выложите небольшое количество красной икры и украсьте микрогрином.
6. Закуска готова сразу после приготовления, но по желанию ее можно охладить перед подачей.
