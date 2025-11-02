Ни один праздничный стол не обходится без ярких закусок, которые сразу привлекают внимание гостей. Тарталетки с красной рыбой – именно такое блюдо: готовится быстро, выглядит эффектно, а на вкус изысканно. Они идеально подходят для новогоднего стола, фуршета или семейного вечера. Благодаря нежной начинке из крем-сыра и свежего лосося эти тарталетки сочетают легкость, аромат и гармоничный вкус.

Идея приготовления тарталеток с красной рыбой для новогоднего стола опубликована на странице фудблогера daria.cooks в Instagram.

Ингредиенты:

огурец – 1 шт.

слабосоленый лосось – 100 г

крем-сыр – 2-3 ст.л.

красная икра – по вкусу

микрогрин – для подачи

тарталетки с чернилами каракатицы – готовые или домашние

Способ приготовления:

1. Огурец очистите и нарежьте мелкими кубиками.

2. Лосось измельчите таким же способом и смешайте с огурцом.

3. Добавьте крем-сыр и тщательно перемешайте, чтобы начинка стала однородной.

4. Для удобства можно переложить смесь в кондитерский мешок – так вы легко заполните тарталетки.

5. Каждую тарталетку наполните начинкой, сверху выложите небольшое количество красной икры и украсьте микрогрином.

6. Закуска готова сразу после приготовления, но по желанию ее можно охладить перед подачей.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: