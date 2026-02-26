Все рецепты
Ленивая ачма из лаваша и с творогом: рецепт легкого и сытного блюда
Лаваш и творог – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных пирогов, пицц, трубочек. Еще из лаваша получится очень вкусные запеканки, лазанья.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ленивой ачмы из лаваша и творога.
Ингредиенты:
- 350 г творога
- 3 яйца
- соль по вкусу
- 300 мл молока
- 250 г сыра моцарелла/сулугуни
- 200 г лаваша
- кунжут (по желанию)
Способ приготовления:
1. Творог объединить с яйцами, вымешать с помощью венчика, посолить. Затем влить молоко, добавить натертый сыр, снова перемешать. А в конце добавьте кусочки лаваша, их можно порвать руками.
2. Переложите массу в форму, разровняйте, посыпьте кунжутом и выпекайте при температуре 180 С 40-45 минут, до румяности.
