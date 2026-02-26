Лаваш и творог – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных пирогов, пицц, трубочек. Еще из лаваша получится очень вкусные запеканки, лазанья.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ленивой ачмы из лаваша и творога.

Ингредиенты:

350 г творога

3 яйца

соль по вкусу

300 мл молока

250 г сыра моцарелла/сулугуни

200 г лаваша

кунжут (по желанию)

Способ приготовления:

1. Творог объединить с яйцами, вымешать с помощью венчика, посолить. Затем влить молоко, добавить натертый сыр, снова перемешать. А в конце добавьте кусочки лаваша, их можно порвать руками.

2. Переложите массу в форму, разровняйте, посыпьте кунжутом и выпекайте при температуре 180 С 40-45 минут, до румяности.

