Ленивая ачма из лаваша и с творогом: рецепт легкого и сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Лаваш и творог – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных пирогов, пицц, трубочек. Еще из лаваша получится очень вкусные запеканки, лазанья.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ленивой ачмы из лаваша и творога.

Ингредиенты: 

  • 350 г творога
  • 3 яйца
  • соль по вкусу
  • 300 мл молока
  • 250 г сыра моцарелла/сулугуни
  • 200 г лаваша
  • кунжут (по желанию)

Способ приготовления: 

1. Творог объединить с яйцами, вымешать с помощью венчика, посолить. Затем влить молоко, добавить натертый сыр, снова перемешать. А в конце добавьте кусочки лаваша, их можно порвать руками. 

2. Переложите массу в форму, разровняйте, посыпьте кунжутом и выпекайте при температуре 180 С 40-45 минут, до румяности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

