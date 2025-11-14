Ленивая пицца на молочном тесте – это удобный вариант быстрого блюда, которое можно приготовить без лишних усилий. Такой рецепт подходит для ситуаций, когда нужно быстро организовать ужин или перекус для всей семьи. Тесто готовится всего за несколько минут, а начинку можно менять по собственному вкусу. Блюдо получается сытным, ароматным и максимально простым в приготовлении. Это универсальный способ сделать домашнюю пиццу без долгого вымешивания и раскатывания теста.

Идея приготовления ленивой пиццы из теста на молоке опубликована на странице фудблогера aprilparadise в Instagram.

Ингредиенты для теста:

яйца – 4 шт.

мука – 200 г

молоко – 300 мл.

растопленное сливочное масло – 1 ч.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

куриная ветчина – 120 г

болгарский перец – 1 шт.

консервированная кукуруза – 80 г

шампиньоны – 150 г

твердый сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте яйца, молоко, муку, разрыхлитель и растопленное масло.

2. Замешайте однородное жидкое тесто и оставьте его постоять при комнатной температуре, пока готовите начинку.

3. Начинку нарежьте удобными кусочками: ветчину – соломкой, перец – кубиками, шампиньоны – пластинами. Сыр натрите на терке.

4. Противень застелите пергаментом и равномерно вылейте тесто. Сверху распределите подготовленные ингредиенты: ветчину, грибы, перец и кукурузу.

5. Завершите слоем натертого сыра.

6. Выпекайте пиццу в разогретой до 180°C духовке примерно 20-25 минут, пока края станут румяными, а сыр полностью расплавится.

7. Эта ленивая домашняя пицца из молочного теста – быстрый и надежный способ приготовить ароматное блюдо без лишних хлопот. Она подходит для любого дня и легко адаптируется под ваши любимые ингредиенты.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: