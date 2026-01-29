Для вкусной пиццы совсем не обязательно замешивать и раскатывать тесто. Если воспользоваться следующим рецептом, нужно лишь взбить жидкую массу и добавить любимую начинку. Такая пицца подойдет на любой случай.

Идея приготовления ленивой пиццы из теста на молоке опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.

Ингредиенты для теста:

яйца – 2 шт.

молоко – 2 стакана

мука – 1 стакан

соль – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

салями

сосиски

оливки

помидоры

твердый сыр – для посыпки

Способ приготовления:

1. В миске смешать яйца, молоко, муку и соль до однородной консистенции.

2. Готовое тесто вылить на противень, застеленный пергаментом.

3. Сверху равномерно выложить начинку.

4. Щедро присыпать сыром.

5. Запекать в разогретой духовке при температуре 180°C до золотистой корочки.

