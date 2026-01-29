Все рецепты
Ленивая домашняя пицца из теста на молоке: подойдет любая начинка
Для вкусной пиццы совсем не обязательно замешивать и раскатывать тесто. Если воспользоваться следующим рецептом, нужно лишь взбить жидкую массу и добавить любимую начинку. Такая пицца подойдет на любой случай.
Идея приготовления ленивой пиццы из теста на молоке опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 2 шт.
- молоко – 2 стакана
- мука – 1 стакан
- соль – по вкусу
Ингредиенты для начинки:
- салями
- сосиски
- оливки
- помидоры
- твердый сыр – для посыпки
Способ приготовления:
1. В миске смешать яйца, молоко, муку и соль до однородной консистенции.
2. Готовое тесто вылить на противень, застеленный пергаментом.
3. Сверху равномерно выложить начинку.
4. Щедро присыпать сыром.
5. Запекать в разогретой духовке при температуре 180°C до золотистой корочки.
