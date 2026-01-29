Ленивая домашняя пицца из теста на молоке: подойдет любая начинка

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
27
Ленивая домашняя пицца из теста на молоке: подойдет любая начинка

Для вкусной пиццы совсем не обязательно замешивать и раскатывать тесто. Если воспользоваться следующим рецептом, нужно лишь взбить жидкую массу и добавить любимую начинку. Такая пицца подойдет на любой случай.

Идея приготовления ленивой пиццы из теста на молоке опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.

Ленивая домашняя пицца из теста на молоке: подойдет любая начинка

Ингредиенты для теста:

  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 2 стакана
  • мука – 1 стакан
  • соль – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

  • салями
  • сосиски
  • оливки
  • помидоры
  • твердый сыр – для посыпки

Способ приготовления:

Ленивая домашняя пицца из теста на молоке: подойдет любая начинка

1. В миске смешать яйца, молоко, муку и соль до однородной консистенции.

Ленивая домашняя пицца из теста на молоке: подойдет любая начинка

2. Готовое тесто вылить на противень, застеленный пергаментом.

3. Сверху равномерно выложить начинку.

Ленивая домашняя пицца из теста на молоке: подойдет любая начинка

4. Щедро присыпать сыром.

5. Запекать в разогретой духовке при температуре 180°C до золотистой корочки.

Ленивая домашняя пицца из теста на молоке: подойдет любая начинка

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты