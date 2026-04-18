Ленивая домашняя пицца в форме панкейков на сковородке: готовится за считанные минуты
Иногда хочется пиццы, но без долгого замешивания теста и выпекания в духовке. В таком случае на помощь приходят ленивые рецепты, которые не уступают вкусом классическим блюдам. Домашняя пицца в формате панкейков – это быстро, просто и очень вкусно. Такой вариант прекрасно подойдет для завтрака, перекуса или легкого ужина.
Идея приготовления ленивой пиццы на сковородке опубликована на странице фудблогера valc lyubov в Instagram.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- вода теплая – 150 мл.
- молоко теплое – 150 мл.
- дрожжи сухие – 4 г
- сахар – 0,5 ст.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- мука – 210 г
- колбаса – 100 г
- сладкий перец – 1 шт.
- сыр – 100 г
- зелень – по вкусу
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Сделать тесто: в глубокой миске смешать яйцо, теплую воду, молоко, сухие дрожжи, сахар, соль и муку до однородной консистенции без комочков.
2. Сделать отдых теста: оставить массу на 30 минут в теплом месте, чтобы дрожжи активировались.
3. Сделать подготовку начинки: нарезать колбасу, сладкий перец, натереть сыр и измельчить зелень.
4. Сделать сочетание: добавить подготовленную начинку к тесту и тщательно перемешать.
5. Сделать жарку: разогреть сковородку с небольшим количеством масла, выкладывать тесто ложкой в форме панкейков и жарить под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.
