Иногда хочется пиццы, но без долгого замешивания теста и выпекания в духовке. В таком случае на помощь приходят ленивые рецепты, которые не уступают вкусом классическим блюдам. Домашняя пицца в формате панкейков – это быстро, просто и очень вкусно. Такой вариант прекрасно подойдет для завтрака, перекуса или легкого ужина.

Идея приготовления ленивой пиццы на сковородке опубликована на странице фудблогера valc lyubov в Instagram.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

вода теплая – 150 мл.

молоко теплое – 150 мл.

дрожжи сухие – 4 г

сахар – 0,5 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

мука – 210 г

колбаса – 100 г

сладкий перец – 1 шт.

сыр – 100 г

зелень – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Сделать тесто: в глубокой миске смешать яйцо, теплую воду, молоко, сухие дрожжи, сахар, соль и муку до однородной консистенции без комочков.

2. Сделать отдых теста: оставить массу на 30 минут в теплом месте, чтобы дрожжи активировались.

3. Сделать подготовку начинки: нарезать колбасу, сладкий перец, натереть сыр и измельчить зелень.

4. Сделать сочетание: добавить подготовленную начинку к тесту и тщательно перемешать.

5. Сделать жарку: разогреть сковородку с небольшим количеством масла, выкладывать тесто ложкой в форме панкейков и жарить под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.

