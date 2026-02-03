Пицца на жидком тесте очень вкусная, сытная и готовится всего 15 минут. Вам не придется ничего вымешивать или раскатывать, что значительно экономит время. А начинка подойдет любая любимая.

Идея приготовления ленивой домашней пиццы опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.

Ингредиенты для теста:

яйца – 2 шт.

молоко – 2 стакана

мука – 1 стакан

соль – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

колбаса копченая

сосиски

оливки

помидоры черри

яйца вареные

сыр

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить молоко.

2. Все перемешать.

3. Добавить соль.

4. Просеять муку.

5. Хорошо перемешать.

6. Тесто вылить на пергамент.

7. Добавить любимую начинку.

8. Поместить в разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут, ориентируйтесь по своей духовке.

