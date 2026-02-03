Ленивая домашняя пицца всего за 15 минут: тесто вымешивать не придется

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
810
Ленивая домашняя пицца всего за 15 минут: тесто вымешивать не придется

Пицца на жидком тесте очень вкусная, сытная и готовится всего 15 минут. Вам не придется ничего вымешивать или раскатывать, что значительно экономит время. А начинка подойдет любая любимая.

Идея приготовления ленивой домашней пиццы опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.

Ленивая домашняя пицца всего за 15 минут: тесто вымешивать не придется

Ингредиенты для теста:

  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 2 стакана
  • мука – 1 стакан
  • соль – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

  • колбаса копченая
  • сосиски
  • оливки
  • помидоры черри
  • яйца вареные
  • сыр

Способ приготовления:

Ленивая домашняя пицца всего за 15 минут: тесто вымешивать не придется

1. К яйцам добавить молоко.

2. Все перемешать.

Ленивая домашняя пицца всего за 15 минут: тесто вымешивать не придется

3. Добавить соль.

4. Просеять муку.

Ленивая домашняя пицца всего за 15 минут: тесто вымешивать не придется

5. Хорошо перемешать.

6. Тесто вылить на пергамент.

Ленивая домашняя пицца всего за 15 минут: тесто вымешивать не придется

7. Добавить любимую начинку.

8. Поместить в разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут, ориентируйтесь по своей духовке.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты