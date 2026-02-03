Все рецепты
Ленивая домашняя пицца всего за 15 минут: тесто вымешивать не придется
Пицца на жидком тесте очень вкусная, сытная и готовится всего 15 минут. Вам не придется ничего вымешивать или раскатывать, что значительно экономит время. А начинка подойдет любая любимая.
Идея приготовления ленивой домашней пиццы опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 2 шт.
- молоко – 2 стакана
- мука – 1 стакан
- соль – по вкусу
Ингредиенты для начинки:
- колбаса копченая
- сосиски
- оливки
- помидоры черри
- яйца вареные
- сыр
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить молоко.
2. Все перемешать.
3. Добавить соль.
4. Просеять муку.
5. Хорошо перемешать.
6. Тесто вылить на пергамент.
7. Добавить любимую начинку.
8. Поместить в разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут, ориентируйтесь по своей духовке.
