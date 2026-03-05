Все рецепты
Ленивая домашняя пицца за 5 минут: подойдет любая начинка
Вкусную домашнюю пиццу можно приготовить всего за 5 минут. Все дело в жидком тесте, которое не нужно вымешивать, раскатывать, что значительно экономит время. Начинка подойдет любая.
Идея приготовления быстрой пиццы за 5 минут опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 5 ст.л. сметаны
- 5 ст.л. майонеза
- 8-9 ст.л. муки
- 0,5 ч.л. разрыхлителя
- любая начинка
- творог
Способ приготовления:
1. Яйца, сметану, майонез, муку и разрыхлитель смешать – тесто должно быть консистенции густой сметаны.
2. Выложить тесто на противень равномерным слоем.
3. Выложить любимую начинку – шампиньоны, колбаски, помидор
4. Все щедро засыпать сыром.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.
6. После приготовления посыпать зеленью.
