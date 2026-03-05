Вкусную домашнюю пиццу можно приготовить всего за 5 минут. Все дело в жидком тесте, которое не нужно вымешивать, раскатывать, что значительно экономит время. Начинка подойдет любая.

Идея приготовления быстрой пиццы за 5 минут опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

2 яйца

5 ст.л. сметаны

5 ст.л. майонеза

8-9 ст.л. муки

0,5 ч.л. разрыхлителя

любая начинка

творог

Способ приготовления:

1. Яйца, сметану, майонез, муку и разрыхлитель смешать – тесто должно быть консистенции густой сметаны.

2. Выложить тесто на противень равномерным слоем.

3. Выложить любимую начинку – шампиньоны, колбаски, помидор

4. Все щедро засыпать сыром.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

6. После приготовления посыпать зеленью.

