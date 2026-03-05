Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Ленивая домашняя пицца за 5 минут: подойдет любая начинка

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
789
Вкусную домашнюю пиццу можно приготовить всего за 5 минут. Все дело в жидком тесте, которое не нужно вымешивать, раскатывать, что значительно экономит время. Начинка подойдет любая.

Идея приготовления быстрой пиццы за 5 минут опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 5 ст.л. сметаны
  • 5 ст.л. майонеза
  • 8-9 ст.л. муки
  • 0,5 ч.л. разрыхлителя
  • любая начинка
  • творог

Способ приготовления:

1. Яйца, сметану, майонез, муку и разрыхлитель смешать – тесто должно быть консистенции густой сметаны.

2. Выложить тесто на противень равномерным слоем.

3. Выложить любимую начинку – шампиньоны, колбаски, помидор

4. Все щедро засыпать сыром.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

6. После приготовления посыпать зеленью.

