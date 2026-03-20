Намазки – это всегда быстро и вкусно. Можно совместить любые любимые компоненты и подавать все это просто на хлебе. Удачной идеей будет использовать тунец.

Идея приготовления вкусной намазки с крем-сыром опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

крем-сыр – 2 ст.л.

тунец в собственном соку – 1 банка

маринованные огурцы – 2 шт.

плавленые сырки – 2 шт.

зеленый лук

каперсы

чеснок – 1 зубчик

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Плавленые сырки натереть, с тунца слить воду.

2. Огурцы нарезать мелким кубиком и все добавить в тарелку.

3. Добавить крем-сыр, поперчить по маку.

4. Обязательно добавить зеленый лук, каперсы и 1 зубчик чеснока.

5. Перемешать и подавать с багетом или гренками.

