Ленивая намазка с тунцом: как приготовить вкусное блюдо для перекуса

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
Намазки – это всегда быстро и вкусно. Можно совместить любые любимые компоненты и подавать все это просто на хлебе. Удачной идеей будет использовать тунец.

Идея приготовления вкусной намазки с крем-сыром опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • крем-сыр – 2 ст.л.
  • тунец в собственном соку – 1 банка
  • маринованные огурцы – 2 шт.
  • плавленые сырки – 2 шт.
  • зеленый лук
  • каперсы
  • чеснок – 1 зубчик
  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Плавленые сырки натереть, с тунца слить воду.

2. Огурцы нарезать мелким кубиком и все добавить в тарелку.

3. Добавить крем-сыр, поперчить по маку.

4. Обязательно добавить зеленый лук, каперсы и 1 зубчик чеснока.

5. Перемешать и подавать с багетом или гренками.

