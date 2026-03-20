Ленивая намазка с тунцом: как приготовить вкусное блюдо для перекуса
Намазки – это всегда быстро и вкусно. Можно совместить любые любимые компоненты и подавать все это просто на хлебе. Удачной идеей будет использовать тунец.
Идея приготовления вкусной намазки с крем-сыром опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- крем-сыр – 2 ст.л.
- тунец в собственном соку – 1 банка
- маринованные огурцы – 2 шт.
- плавленые сырки – 2 шт.
- зеленый лук
- каперсы
- чеснок – 1 зубчик
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Плавленые сырки натереть, с тунца слить воду.
2. Огурцы нарезать мелким кубиком и все добавить в тарелку.
3. Добавить крем-сыр, поперчить по маку.
4. Обязательно добавить зеленый лук, каперсы и 1 зубчик чеснока.
5. Перемешать и подавать с багетом или гренками.
