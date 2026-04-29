Ленивая паста с курицей и грибами в духовке: рецепт за считанные минуты
Ленивая паста с курицей и грибами – это простой вариант сытного ужина, когда не хочется долго стоять на кухне. Все ингредиенты сразу сочетаются в форме и запекаются вместе. В результате получается нежное, сочное блюдо с насыщенным вкусом. Такой рецепт хорошо подходит для будней и экономит время. Главное – правильно соединить ингредиенты и выдержать температуру.
Идея приготовления быстрой пасты в духовке опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.
Ингредиенты
- макароны – 200-250 г (сухие)
- куриное филе – 300 г
- грибы – 200 г
- чеснок – 2 зубчика
- кукуруза – 100 г
- сметана – 2-3 ст.л.
- сливки – 200 мл.
- томатная паста – 1-2 ст.л.
- вода – 200-250 мл.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- итальянские травы – 1 ч.л.
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Сначала подготовьте ингредиенты: куриное филе нарежьте небольшими кусочками, а грибы – тонкими пластинками. Чеснок измельчите чеснок.
2. В глубокую форму для запекания высыпьте сухие макароны. Добавьте нарезанную курицу, грибы, кукурузу и чеснок.
3. Отдельно смешивать ничего не нужно – просто влейте в форму сливки, добавьте сметану, томатную пасту, воду, соль и специи. Тщательно перемешайте все ингредиенты прямо в форме, чтобы жидкость равномерно покрыла макароны.
4. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую духовку. Запекайте при температуре 180 градусов примерно 40-50 минут.
5. Во время приготовления можно один-два раза осторожно перемешать блюдо, чтобы паста равномерно приготовилась.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: