Ленивая паста с курицей и грибами – это простой вариант сытного ужина, когда не хочется долго стоять на кухне. Все ингредиенты сразу сочетаются в форме и запекаются вместе. В результате получается нежное, сочное блюдо с насыщенным вкусом. Такой рецепт хорошо подходит для будней и экономит время. Главное – правильно соединить ингредиенты и выдержать температуру.

Идея приготовления быстрой пасты в духовке опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Ингредиенты

макароны – 200-250 г (сухие)

куриное филе – 300 г

грибы – 200 г

чеснок – 2 зубчика

кукуруза – 100 г

сметана – 2-3 ст.л.

сливки – 200 мл.

томатная паста – 1-2 ст.л.

вода – 200-250 мл.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

итальянские травы – 1 ч.л.

сушеный чеснок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте ингредиенты: куриное филе нарежьте небольшими кусочками, а грибы – тонкими пластинками. Чеснок измельчите чеснок.

2. В глубокую форму для запекания высыпьте сухие макароны. Добавьте нарезанную курицу, грибы, кукурузу и чеснок.

3. Отдельно смешивать ничего не нужно – просто влейте в форму сливки, добавьте сметану, томатную пасту, воду, соль и специи. Тщательно перемешайте все ингредиенты прямо в форме, чтобы жидкость равномерно покрыла макароны.

4. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую духовку. Запекайте при температуре 180 градусов примерно 40-50 минут.

5. Во время приготовления можно один-два раза осторожно перемешать блюдо, чтобы паста равномерно приготовилась.

