Если нет времени готовить классическое дрожжевое тесто, этот рецепт станет настоящей находкой. Ленивая пицца готовится из простого жидкого теста, которое не нужно вымешивать или раскатывать. Достаточно смешать ингредиенты, добавить любимую начинку и поставить форму в духовку. В результате получается нежное, сочное и румяное блюдо, которое прекрасно подойдет для быстрого обеда или семейного ужина.

Идея приготовления быстрой домашней пиццы на обед опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

майонез – 5 ст.л.

сметана – 5 ст.л.

яйца – 2 шт.

мука – 9 ст.л.

разрыхлитель – 1/2 ч.л.

Для начинки:

твердый сыр – по вкусу

помидоры черри – по вкусу

колбаски или другая мясная начинка – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте майонез, сметану и яйца.

2. Добавьте муку и разрыхлитель. Перемешайте до получения однородного жидкого теста без комочков.

3. При необходимости слегка смажьте форму для выпечки растительным маслом и вылейте приготовленное тесто.

4. Сверху равномерно разложите нарезанные колбаски, половинки помидоров черри и посыпьте все тертым сыром.

5. Поставьте форму в духовку, разогретую до 190 градусов.

6. Выпекайте примерно 20 минут, пока тесто полностью не пропечется, а сыр не расплавится и не станет золотистым.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: