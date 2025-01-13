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Ленивая пицца для перекуса за 15 минут: самый простой рецепт
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для сытного перекуса, идеальным вариантом будет пицца. Готовить ее можно из дрожжевого и слоеного теста. Для начинки используйте любые продукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простой и вкусной пиццы из слоеного теста, с грибами, колбасой и сыром.
Ингредиенты:
- 500 г слоеного теста
- томатное пюре
- колбаса
- шампиньоны
- оливки
- сыр
Способ приготовления:
1. Тесто предварительно разморозьте, немного раскатайте и выкладываем на застеленный пергаментом противень.
2. Смазываем томатное пюре и выкладываем начинку, она может быть любой.
3. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.
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