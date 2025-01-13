Ленивая пицца для перекуса за 15 минут: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Ленивая пицца для перекуса за 15 минут: самый простой рецепт

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для сытного перекуса, идеальным вариантом будет пицца. Готовить ее можно из дрожжевого и слоеного теста. Для начинки используйте любые продукты.

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Сытная пицца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простой и вкусной пиццы из слоеного теста, с грибами, колбасой и сыром.

Рецепт пиццы

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного теста
  • томатное пюре
  • колбаса
  • шампиньоны
  • оливки
  • сыр

Способ приготовления:

1. Тесто предварительно разморозьте, немного раскатайте и выкладываем на застеленный пергаментом противень.

Пицца из слоеного теста

2. Смазываем томатное пюре и выкладываем начинку, она может быть любой.

Сколько готовить пиццу

3. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.

Готовая пицца

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