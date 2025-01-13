Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для сытного перекуса, идеальным вариантом будет пицца. Готовить ее можно из дрожжевого и слоеного теста. Для начинки используйте любые продукты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простой и вкусной пиццы из слоеного теста, с грибами, колбасой и сыром.

Ингредиенты:

500 г слоеного теста

томатное пюре

колбаса

шампиньоны

оливки

сыр

Способ приготовления:

1. Тесто предварительно разморозьте, немного раскатайте и выкладываем на застеленный пергаментом противень.

2. Смазываем томатное пюре и выкладываем начинку, она может быть любой.

3. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.

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