Ленивая пицца из лаваша: тесто вымешивать не придется

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
45
Ленивая пицца из лаваша: тесто вымешивать не придется

Если нет времени вымешивать тесто – используйте лаваш. Из него можно сделать ленивую пиццу за считанные минуты. Добавьте любимую колбасу, а также много сыра – это очень вкусно.

Идея приготовления ленивой пиццы из лаваша опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ленивая пицца из лаваша: тесто вымешивать не придется

Ингредиенты:

  • лаваш – 1 шт. (прямоугольный и круглый)
  • колбаса – 200 г
  • сыр – 200 г
  • кетчуп

Способ приготовления:

Ленивая пицца из лаваша: тесто вымешивать не придется

1. Лаваш щедро смазать кетчупом. Можно по желанию добавить майонез.

Ленивая пицца из лаваша: тесто вымешивать не придется

2. Посыпать натертым сыром и колбасой.

Ленивая пицца из лаваша: тесто вымешивать не придется

3. Закрутить все в плотный рулет и нарезать на порционные кусочки.

4. Выложить в формы.

Ленивая пицца из лаваша: тесто вымешивать не придется

5. Сверху посыпать сыром.

6. Поставить на 15 минут при температуре 180 градусов.

Ленивая пицца из лаваша: тесто вымешивать не придется

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты