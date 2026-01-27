Все рецепты
Ленивая пицца из лаваша: тесто вымешивать не придется
Если нет времени вымешивать тесто – используйте лаваш. Из него можно сделать ленивую пиццу за считанные минуты. Добавьте любимую колбасу, а также много сыра – это очень вкусно.
Идея приготовления ленивой пиццы из лаваша опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 шт. (прямоугольный и круглый)
- колбаса – 200 г
- сыр – 200 г
- кетчуп
Способ приготовления:
1. Лаваш щедро смазать кетчупом. Можно по желанию добавить майонез.
2. Посыпать натертым сыром и колбасой.
3. Закрутить все в плотный рулет и нарезать на порционные кусочки.
4. Выложить в формы.
5. Сверху посыпать сыром.
6. Поставить на 15 минут при температуре 180 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: