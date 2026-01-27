Если нет времени вымешивать тесто – используйте лаваш. Из него можно сделать ленивую пиццу за считанные минуты. Добавьте любимую колбасу, а также много сыра – это очень вкусно.

Идея приготовления ленивой пиццы из лаваша опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 1 шт. (прямоугольный и круглый)

колбаса – 200 г

сыр – 200 г

кетчуп

Способ приготовления:

1. Лаваш щедро смазать кетчупом. Можно по желанию добавить майонез.

2. Посыпать натертым сыром и колбасой.

3. Закрутить все в плотный рулет и нарезать на порционные кусочки.

4. Выложить в формы.

5. Сверху посыпать сыром.

6. Поставить на 15 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: