Ленивая пицца на сковороде: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
216
Ленивая пицца на сковороде: готовится за считанные минуты
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Если хочется домашней пиццы без длительного замешивания теста и использования духовки, стоит попробовать этот рецепт. Основа готовится прямо на сковороде, а сверху можно добавить любые любимые ингредиенты. В результате блюдо получается ароматным, с расплавленным сыром и румяной корочкой.

Идея приготовления домашней "ленивой" пиццы на сковороде опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Ленивая пицца на сковороде: готовится за считанные минуты

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.
  • сметана – 2 ст.л.
  • майонез – 2 ст.л.
  • мука – 4 ст.л.
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • растительное масло – для жарки
  • соус сацебели – по вкусу
  • колбаса – по вкусу
  • помидор – 1 шт.
  • маринованный огурец – 1 шт.
  • твёрдый сыр – 100-150 г
  • свежая зелень – для подачи

Способ приготовления:

Ленивая пицца на сковороде: готовится за считанные минуты

1. В глубокой миске смешайте яйцо, сметану и майонез.

2. Добавьте муку, соль, черный перец и разрыхлитель. Хорошо перемешайте, чтобы получилось однородное тесто без комочков.

3. Разогрейте антипригарную сковороду диаметром примерно 26 см и смажьте её небольшим количеством растительного масла.

Ленивая пицца на сковороде: готовится за считанные минуты

4. Вылейте тесто на сковороду, равномерно распределите его по поверхности и накройте крышкой.

5. Готовьте на небольшом огне, пока нижняя сторона не подрумянится.

6. Осторожно переверните основу с помощью большой тарелки или широкой лопатки.

Ленивая пицца на сковороде: готовится за считанные минуты

7. Смажьте готовый корж соусом сацебели.

8. Выложите сверху нарезанную колбасу, кружочки помидора и кусочки маринованного огурца.

9. Обильно посыпьте тёртым твёрдым сыром.

Ленивая пицца на сковороде: готовится за считанные минуты

10. Снова накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне, пока сыр полностью не расплавится.

11. Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью.

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