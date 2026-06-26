Ленивая пицца на сковороде: готовится за считанные минуты
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Если хочется домашней пиццы без длительного замешивания теста и использования духовки, стоит попробовать этот рецепт. Основа готовится прямо на сковороде, а сверху можно добавить любые любимые ингредиенты. В результате блюдо получается ароматным, с расплавленным сыром и румяной корочкой.
Идея приготовления домашней "ленивой" пиццы на сковороде опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- сметана – 2 ст.л.
- майонез – 2 ст.л.
- мука – 4 ст.л.
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- растительное масло – для жарки
- соус сацебели – по вкусу
- колбаса – по вкусу
- помидор – 1 шт.
- маринованный огурец – 1 шт.
- твёрдый сыр – 100-150 г
- свежая зелень – для подачи
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте яйцо, сметану и майонез.
2. Добавьте муку, соль, черный перец и разрыхлитель. Хорошо перемешайте, чтобы получилось однородное тесто без комочков.
3. Разогрейте антипригарную сковороду диаметром примерно 26 см и смажьте её небольшим количеством растительного масла.
4. Вылейте тесто на сковороду, равномерно распределите его по поверхности и накройте крышкой.
5. Готовьте на небольшом огне, пока нижняя сторона не подрумянится.
6. Осторожно переверните основу с помощью большой тарелки или широкой лопатки.
7. Смажьте готовый корж соусом сацебели.
8. Выложите сверху нарезанную колбасу, кружочки помидора и кусочки маринованного огурца.
9. Обильно посыпьте тёртым твёрдым сыром.
10. Снова накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне, пока сыр полностью не расплавится.
11. Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью.
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