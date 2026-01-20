Ленивая пицца на сковородке за 15 минут: готовится без духовки

Вкусную домашнюю пиццу можно приготовить всего за 15 минут. И для этого даже не понадобится духовка. Тесто на сметане и майонезе прекрасно прожаривается и сочетается с различными любимыми начинками.

Идея приготовления ленивой пиццы на сковородке за 15 минут опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты для теста:

  • 2 яйца
  • 3 ст.л. сметаны
  • 3 ст.л. майонеза
  • 6 ст.л. просеянной муки
  • соль, перец, сушеный базилик по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • кетчуп
  • майонез (по желанию)

Ингредиенты для начинки:

  • колбаса
  • солёный огурец
  • помидор
  • твердый сыр (гауда или другой)
  • сушеный базилик

Способ приготовления:

1. В миске смешать яйца, сметану, майонез, специи.

2. Постепенно добавить муку и перемешать до однородного жидкого теста.

3. Антипригарную сковородку слегка разогреть, смазать маслом и вылить тесто тонким слоем.

4. Смешать кетчуп с майонезом.

5. Равномерно распределить по тесту.

6. Выложить начинку, посыпать сыром и базиликом.

7. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне 8-9 минут до готовности.

