Ленивая пицца на сковородке за 15 минут: готовится без духовки
Вкусную домашнюю пиццу можно приготовить всего за 15 минут. И для этого даже не понадобится духовка. Тесто на сметане и майонезе прекрасно прожаривается и сочетается с различными любимыми начинками.
Идея приготовления ленивой пиццы на сковородке за 15 минут опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- 2 яйца
- 3 ст.л. сметаны
- 3 ст.л. майонеза
- 6 ст.л. просеянной муки
- соль, перец, сушеный базилик по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- кетчуп
- майонез (по желанию)
Ингредиенты для начинки:
- колбаса
- солёный огурец
- помидор
- твердый сыр (гауда или другой)
- сушеный базилик
Способ приготовления:
1. В миске смешать яйца, сметану, майонез, специи.
2. Постепенно добавить муку и перемешать до однородного жидкого теста.
3. Антипригарную сковородку слегка разогреть, смазать маслом и вылить тесто тонким слоем.
4. Смешать кетчуп с майонезом.
5. Равномерно распределить по тесту.
6. Выложить начинку, посыпать сыром и базиликом.
7. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне 8-9 минут до готовности.
