Вкусную домашнюю пиццу можно приготовить всего за 15 минут. И для этого даже не понадобится духовка. Тесто на сметане и майонезе прекрасно прожаривается и сочетается с различными любимыми начинками.

Идея приготовления ленивой пиццы на сковородке за 15 минут опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты для теста:

2 яйца

3 ст.л. сметаны

3 ст.л. майонеза

6 ст.л. просеянной муки

соль, перец, сушеный базилик по вкусу

Ингредиенты для соуса:

кетчуп

майонез (по желанию)

Ингредиенты для начинки:

колбаса

солёный огурец

помидор

твердый сыр (гауда или другой)

сушеный базилик

Способ приготовления:

1. В миске смешать яйца, сметану, майонез, специи.

2. Постепенно добавить муку и перемешать до однородного жидкого теста.

3. Антипригарную сковородку слегка разогреть, смазать маслом и вылить тесто тонким слоем.

4. Смешать кетчуп с майонезом.

5. Равномерно распределить по тесту.

6. Выложить начинку, посыпать сыром и базиликом.

7. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне 8-9 минут до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: