Ленивая пицца на жидком тесте: рецепт вкусного и сытного блюда без заморочек
Домашняя пицца – идеальный вариант перекуса и блюда для пикника. Готовить ее можно из любого теста, а также просто из лаваша, кабачка, яиц и сметаны. Начинка для пиццы может быть любой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и быстрой, ленивой пиццы на жидком тесте.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 1 ч.л соли
- 200 г муки
- 350 г молока
- 1 ч.л масла
- черный перец
Способ приготовления:
1. Для теста: соединяем все ингредиенты до однородности и выливаем на застеленный пергаментом противень. Обязательно берите силиконизированный пергамент чтобы пицца с легкостью от него отстала.
2. Для начинки можно брать любые ингредиенты, главное не жалейте сыра.
3. Выпекаем в разогретой до 180 С духовке 25-30 минут.
