Ленивая пицца на жидком тесте: рецепт вкусного и сытного блюда без заморочек

Ирина Мельниченко
Кулинария
Домашняя пицца – идеальный вариант перекуса и блюда для пикника. Готовить ее можно из любого теста, а также просто из лаваша, кабачка, яиц и сметаны. Начинка для пиццы может быть любой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и быстрой, ленивой пиццы на жидком тесте.

Ингредиенты: 

  • 3 яйца
  • 1 ч.л соли
  • 200 г муки
  • 350 г молока
  • 1 ч.л масла
  • черный перец

Способ приготовления: 

1. Для теста: соединяем все ингредиенты до однородности и выливаем на застеленный пергаментом противень. Обязательно берите силиконизированный пергамент чтобы пицца с легкостью от него отстала. 

2. Для начинки можно брать любые ингредиенты, главное не жалейте сыра.

3. Выпекаем в разогретой до 180 С духовке 25-30 минут.

