Домашняя пицца – идеальный вариант перекуса и блюда для пикника. Готовить ее можно из любого теста, а также просто из лаваша, кабачка, яиц и сметаны. Начинка для пиццы может быть любой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и быстрой, ленивой пиццы на жидком тесте.

Ингредиенты:

3 яйца

1 ч.л соли

200 г муки

350 г молока

1 ч.л масла

черный перец

Способ приготовления:

1. Для теста: соединяем все ингредиенты до однородности и выливаем на застеленный пергаментом противень. Обязательно берите силиконизированный пергамент чтобы пицца с легкостью от него отстала.

2. Для начинки можно брать любые ингредиенты, главное не жалейте сыра.

3. Выпекаем в разогретой до 180 С духовке 25-30 минут.

