Ленивая творожная запеканка из лавашем: делимся лучшим рецептом блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
15
Ленивая творожная запеканка из лавашем: делимся лучшим рецептом блюда для перекуса
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Из лаваша можно приготовить не только вкусные закуски, но и десерты, например, запеканки. Для этого вам понадобится выбрать творог пожирнее, а также свежий лаваш.

Ленивая творожная запеканка из лавашем: делимся лучшим рецептом блюда для перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из лаваша и творога, которая готовится элементарно. 

Ингредиенты: 

  • Лаваш 2 листа

Заливка: 

  • Яйца 5 шт
  • Сахар 6 ст.л.
  • Ванильный сахар 1 п.
  • Соль щепотка
  • Йогурт или кефир 300 мл
  • Творог 300 г
  • Сметана 3 ст.л.
  • Сливочное масло 40 г

Способ приготовления: 

1. Смешайте все для заливки. 

Ленивая творожная запеканка из лавашем: делимся лучшим рецептом блюда для перекуса

2. Сложите лаваш, сверху залейте заливкой и запекайте 45 минут при 180С.

Ленивая творожная запеканка из лавашем: делимся лучшим рецептом блюда для перекуса

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