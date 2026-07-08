Ленивая творожная запеканка из лавашем: делимся лучшим рецептом блюда для перекуса
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Из лаваша можно приготовить не только вкусные закуски, но и десерты, например, запеканки. Для этого вам понадобится выбрать творог пожирнее, а также свежий лаваш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из лаваша и творога, которая готовится элементарно.
Ингредиенты:
- Лаваш 2 листа
Заливка:
- Яйца 5 шт
- Сахар 6 ст.л.
- Ванильный сахар 1 п.
- Соль щепотка
- Йогурт или кефир 300 мл
- Творог 300 г
- Сметана 3 ст.л.
- Сливочное масло 40 г
Способ приготовления:
1. Смешайте все для заливки.
2. Сложите лаваш, сверху залейте заливкой и запекайте 45 минут при 180С.
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