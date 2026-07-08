Из лаваша можно приготовить не только вкусные закуски, но и десерты, например, запеканки. Для этого вам понадобится выбрать творог пожирнее, а также свежий лаваш.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из лаваша и творога, которая готовится элементарно.

Ингредиенты:

Лаваш 2 листа

Заливка:

Яйца 5 шт

Сахар 6 ст.л.

Ванильный сахар 1 п.

Соль щепотка

Йогурт или кефир 300 мл

Творог 300 г

Сметана 3 ст.л.

Сливочное масло 40 г

Способ приготовления:

1. Смешайте все для заливки.

2. Сложите лаваш, сверху залейте заливкой и запекайте 45 минут при 180С.

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