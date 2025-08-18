Ленивые бризоли с мясным фаршем: самый простой рецепт бюджетного мясного блюда

Рецепт блюда

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное мясной блюдо, но котлеты надоели, идеальной альтернативой будут бризоли. А для начинки подойдет мясной фарш, картофельное пюре.

Вкусные бризоли

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых бризолей с мясным фаршем и в кляре из яиц и молока.

Ингредиенты:

  • фарш 500 г
  • вафли 50 г
  • лук 1 шт
  • соль, перец, специи
  • яйца 3 шт
  • молоко 50 мл
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Большие вафельные лепешки смажьте фаршем и дайте постоять минут 10, тогда нарезайте, так вафля не раскрошится.

Основа для блюда

2. Обмокните в кляр из яиц с молоком.

Яичный кляр

3. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны, когда перевернули, накрываем крышкой.

Сколько жарить бризоли

Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!

Готовые бризоли

