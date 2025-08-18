Все рецепты
Ленивые бризоли с мясным фаршем: самый простой рецепт бюджетного мясного блюда
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное мясной блюдо, но котлеты надоели, идеальной альтернативой будут бризоли. А для начинки подойдет мясной фарш, картофельное пюре.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых бризолей с мясным фаршем и в кляре из яиц и молока.
Ингредиенты:
- фарш 500 г
- вафли 50 г
- лук 1 шт
- соль, перец, специи
- яйца 3 шт
- молоко 50 мл
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Большие вафельные лепешки смажьте фаршем и дайте постоять минут 10, тогда нарезайте, так вафля не раскрошится.
2. Обмокните в кляр из яиц с молоком.
3. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны, когда перевернули, накрываем крышкой.
Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!
