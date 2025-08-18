Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное мясной блюдо, но котлеты надоели, идеальной альтернативой будут бризоли. А для начинки подойдет мясной фарш, картофельное пюре.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых бризолей с мясным фаршем и в кляре из яиц и молока.

Ингредиенты:

фарш 500 г

вафли 50 г

лук 1 шт

соль, перец, специи

яйца 3 шт

молоко 50 мл

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Большие вафельные лепешки смажьте фаршем и дайте постоять минут 10, тогда нарезайте, так вафля не раскрошится.

2. Обмокните в кляр из яиц с молоком.

3. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны, когда перевернули, накрываем крышкой.

Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: