Ленивые хачапури на сковороде: понадобится творог и твердый сыр

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
891
Хачапури на сковородке
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Хачапури – блюдо, которое любят все. Готовить их можно из дрожжевого, а также творожного теста. Для яркого вкуса можно добавить зелень. 

Домашние хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури из творожного теста.

Ингредиенты: 

  • Твердый сыр 200 г (что-то вроде моцареллы, но можно и другой)
  • Твердый соленый сыр (что-то вроде сулугуни) 200 г
  • Кефир (или йогурт) 200 г
  • Яйца 2 шт.
  • Мука 200 г
  • Сода 1 ч. л.
  • Соль
  • Сливочное масло и растительное масло

Способ приготовления: 

1. К яйцам добавляем теплый кефир (можно комнатной температуры, можно слегка подогреть), перемешиваем. Затем муку и соль, перемешиваем. Далее натертый творог и соду. Вымешиваем густое тесто.

Тесто для блюда

2. Жарим на небольшой сковороде (не делайте их слишком большими, иначе будет трудно переворачивать) на среднем огне с двух сторон по 3 минуты на каждой (накрываем крышкой). Сковороду смазываем растительным маслом.

Сколько жарить хачапури

Подавайте горячими!

Готовые хачапури

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