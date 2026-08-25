Ленивые хачапури на сковороде: понадобится творог и твердый сыр
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Хачапури – блюдо, которое любят все. Готовить их можно из дрожжевого, а также творожного теста. Для яркого вкуса можно добавить зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури из творожного теста.
Ингредиенты:
- Твердый сыр 200 г (что-то вроде моцареллы, но можно и другой)
- Твердый соленый сыр (что-то вроде сулугуни) 200 г
- Кефир (или йогурт) 200 г
- Яйца 2 шт.
- Мука 200 г
- Сода 1 ч. л.
- Соль
- Сливочное масло и растительное масло
Способ приготовления:
1. К яйцам добавляем теплый кефир (можно комнатной температуры, можно слегка подогреть), перемешиваем. Затем муку и соль, перемешиваем. Далее натертый творог и соду. Вымешиваем густое тесто.
2. Жарим на небольшой сковороде (не делайте их слишком большими, иначе будет трудно переворачивать) на среднем огне с двух сторон по 3 минуты на каждой (накрываем крышкой). Сковороду смазываем растительным маслом.
Подавайте горячими!
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