Ленивые хачапури на сковороде: понадобится творог и твердый сыр

Хачапури – блюдо, которое любят все. Готовить их можно из дрожжевого, а также творожного теста. Для яркого вкуса можно добавить зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури из творожного теста.

Ингредиенты:

Твердый сыр 200 г (что-то вроде моцареллы, но можно и другой)

Твердый соленый сыр (что-то вроде сулугуни) 200 г

Кефир (или йогурт) 200 г

Яйца 2 шт.

Мука 200 г

Сода 1 ч. л.

Соль

Сливочное масло и растительное масло

Способ приготовления:

1. К яйцам добавляем теплый кефир (можно комнатной температуры, можно слегка подогреть), перемешиваем. Затем муку и соль, перемешиваем. Далее натертый творог и соду. Вымешиваем густое тесто.

2. Жарим на небольшой сковороде (не делайте их слишком большими, иначе будет трудно переворачивать) на среднем огне с двух сторон по 3 минуты на каждой (накрываем крышкой). Сковороду смазываем растительным маслом.

Подавайте горячими!

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