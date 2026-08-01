Ленивые хачапури на творожном тесте: рецепт вкусного и сытного блюда за 10 минут
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Хачапури можно готовить из любого теста, а особенно вкусно будет из творожного теста. А для яркого вкуса добавьте желток.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, простых в приготовлении хачапури.
Ингредиенты:
- Творог (кисломолочный 5%) 180 г
- Яйцо 1 шт.
- Мука 80-100 г
- Разрыхлитель 1/2 ч. л.
- Соль 1/2 ч. л.
- Зелень (укроп или другая)
- Твердый сыр 30 г
- Желток 2 шт.
Способ приготовления:
1. К сыру добавить яйцо, соль, зелень, муку и разрыхлитель.
2. Перемешать до образования теста, разделить на 2 части и сформировать лодочки. Выпекать при 180C 10 минут.
3. Сверху положить сыр и выпекать еще 5 минут. В конце добавить желток и готовить еще 2 минуты или дольше по желанию.
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