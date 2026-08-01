Хачапури можно готовить из любого теста, а особенно вкусно будет из творожного теста. А для яркого вкуса добавьте желток.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, простых в приготовлении хачапури.

Ингредиенты:

Творог (кисломолочный 5%) 180 г

Яйцо 1 шт.

Мука 80-100 г

Разрыхлитель 1/2 ч. л.

Соль 1/2 ч. л.

Зелень (укроп или другая)

Твердый сыр 30 г

Желток 2 шт.

Способ приготовления:

1. К сыру добавить яйцо, соль, зелень, муку и разрыхлитель.

2. Перемешать до образования теста, разделить на 2 части и сформировать лодочки. Выпекать при 180C 10 минут.

3. Сверху положить сыр и выпекать еще 5 минут. В конце добавить желток и готовить еще 2 минуты или дольше по желанию.

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