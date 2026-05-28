Ленивые хачапури с вкусной начинкой: делимся простым рецептом блюда для перекуса
Хачапури – очень вкусное, сытное блюдо, которое можно готовить из любого теста, а также очень вкусно будет из творожного.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных хачапури из творожного теста, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- творог 5-9% 1 кг
- яйца 4 шт.
- мука 300-320 г
- разрыхлитель 1,5 ч. л.
- соль 1 ч. л.
- желток для смазывания
Начинка:
- твердый сыр
- помидоры черри
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. К творогу добавить яйца и соль, перебить блендером до однородности. Добавить муку и разрыхлитель. Замесить липковатое тесто. Для удобства можно немного припылить стол мукой.
2. Тесто разделить на 6 частей. Влажными руками сформировать шарик и выложить его на силиконизированный пергамент (на обычном готовое блюдо может прилипнуть).
3. Добавьте начинку и запекайте до готовности.
