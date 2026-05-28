Хачапури – очень вкусное, сытное блюдо, которое можно готовить из любого теста, а также очень вкусно будет из творожного.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных хачапури из творожного теста, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

творог 5-9% 1 кг

яйца 4 шт.

мука 300-320 г

разрыхлитель 1,5 ч. л.

соль 1 ч. л.

желток для смазывания

Начинка:

твердый сыр

помидоры черри

зеленый лук

Способ приготовления:

1. К творогу добавить яйца и соль, перебить блендером до однородности. Добавить муку и разрыхлитель. Замесить липковатое тесто. Для удобства можно немного припылить стол мукой.

2. Тесто разделить на 6 частей. Влажными руками сформировать шарик и выложить его на силиконизированный пергамент (на обычном готовое блюдо может прилипнуть).

3. Добавьте начинку и запекайте до готовности.

