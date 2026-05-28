Ленивые хачапури с вкусной начинкой: делимся простым рецептом блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Хачапури – очень вкусное, сытное блюдо, которое можно готовить из любого теста, а также очень вкусно будет из творожного.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных хачапури из творожного теста, с вкусной начинкой. 

Ингредиенты:

  • творог 5-9% 1 кг
  • яйца 4 шт.
  • мука 300-320 г
  • разрыхлитель  1,5 ч. л.
  • соль 1 ч. л.
  • желток для смазывания

Начинка:

  • твердый сыр
  • помидоры черри
  • зеленый лук

Способ приготовления: 

1. К творогу добавить яйца и соль, перебить блендером до однородности. Добавить муку и разрыхлитель. Замесить липковатое тесто. Для удобства можно немного припылить стол мукой.

2. Тесто разделить на 6 частей. Влажными руками сформировать шарик и выложить его на силиконизированный пергамент (на обычном готовое блюдо может прилипнуть).

3. Добавьте начинку и запекайте до готовности.

