Ленивые конвертики из лаваша с сырной начинкой: делимся рецептом блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
168
Блюдо из лаваша
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Лаваш – лучшая основа для вкусной и безопасной, домашней шаурмы, пиццы, запеканок, а также пирогов. Еще из него можно приготовить "Наполеон" и даже чипсы.

Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с вкусной сырной начинкой. 

Ингредиенты:

  • Лаваш 1 шт.
  • Помидор 1 шт.
  • Сыр сулугуни 200 г
  • Укроп
  • Чеснок 2-3 зуб.
  • Соль, перец по вкусу
  • Греческий йогурт 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте мелко нарезанные помидоры, чеснок, йогурт, специи и зелень.

Начинка для блюда

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

Готовое блюдо

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