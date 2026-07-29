Ленивые конвертики из лаваша с сырной начинкой: делимся рецептом блюда для перекуса
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Лаваш – лучшая основа для вкусной и безопасной, домашней шаурмы, пиццы, запеканок, а также пирогов. Еще из него можно приготовить "Наполеон" и даже чипсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с вкусной сырной начинкой.
Ингредиенты:
- Лаваш 1 шт.
- Помидор 1 шт.
- Сыр сулугуни 200 г
- Укроп
- Чеснок 2-3 зуб.
- Соль, перец по вкусу
- Греческий йогурт 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте мелко нарезанные помидоры, чеснок, йогурт, специи и зелень.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
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