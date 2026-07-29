Лаваш – лучшая основа для вкусной и безопасной, домашней шаурмы, пиццы, запеканок, а также пирогов. Еще из него можно приготовить "Наполеон" и даже чипсы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с вкусной сырной начинкой.

Ингредиенты:

Лаваш 1 шт.

Помидор 1 шт.

Сыр сулугуни 200 г

Укроп

Чеснок 2-3 зуб.

Соль, перец по вкусу

Греческий йогурт 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте мелко нарезанные помидоры, чеснок, йогурт, специи и зелень.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

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