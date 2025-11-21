Лаваш – самый простой и вкусный продукт, который может быть основой для многих блюд. Еще из них можно делать вкусные десерты, например, "Наполеон".

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с вкусной сырной начинкой, которые очень быстро готовятся.

Ингредиенты:

Лаваш тонкий 2 листа

Сыр сулугуни 300 г

Майонез или сметана 3 ст.л.

Зелень укропа, петрушки, кинзы, зеленый лук – большой пучок

Чеснок 2-3 зуб. (через пресс)

Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Лаваш нарезать на полосы шириной 10 см.

2. Начинка: натрите сыр, добавьте зелень, чеснок, соль, майонез, перемешайте.

3. Выложите начинку на лаваш, сверните треугольником и готовьте на мангале (на слабом жаре) по 2-3 минуты с каждой стороны.

