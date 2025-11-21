Ленивые "конвертики" из лаваша с вкусной начинкой: самый простой рецепт сытной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
780
Лаваш – самый простой и вкусный продукт, который может быть основой для многих блюд. Еще из них можно делать вкусные десерты, например, "Наполеон".

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с вкусной сырной начинкой, которые очень быстро готовятся. 

Ингредиенты: 

  • Лаваш тонкий 2 листа
  • Сыр сулугуни 300 г
  • Майонез или сметана 3 ст.л.
  • Зелень укропа, петрушки, кинзы, зеленый лук – большой пучок
  • Чеснок 2-3 зуб. (через пресс)
  • Соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Лаваш нарезать на полосы шириной 10 см.

2. Начинка: натрите сыр, добавьте зелень, чеснок, соль, майонез, перемешайте.

3. Выложите начинку на лаваш, сверните треугольником и готовьте на мангале (на слабом жаре) по 2-3 минуты с каждой стороны.

