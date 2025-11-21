Все рецепты
Ленивые "конвертики" из лаваша с вкусной начинкой: самый простой рецепт сытной закуски
Лаваш – самый простой и вкусный продукт, который может быть основой для многих блюд. Еще из них можно делать вкусные десерты, например, "Наполеон".
Редакция FoodOboz рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с вкусной сырной начинкой, которые очень быстро готовятся.
Ингредиенты:
- Лаваш тонкий 2 листа
- Сыр сулугуни 300 г
- Майонез или сметана 3 ст.л.
- Зелень укропа, петрушки, кинзы, зеленый лук – большой пучок
- Чеснок 2-3 зуб. (через пресс)
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Лаваш нарезать на полосы шириной 10 см.
2. Начинка: натрите сыр, добавьте зелень, чеснок, соль, майонез, перемешайте.
3. Выложите начинку на лаваш, сверните треугольником и готовьте на мангале (на слабом жаре) по 2-3 минуты с каждой стороны.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: