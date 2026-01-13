Все рецепты
Ленивые оладьи на кефире вместо пиццы: добавьте сыр, колбасу и помидоры
Вместо того, чтобы готовить полноценную пиццу из теста, сделайте ленивые оладьи с куриным филе, помидорами и сыром. Для основы вам понадобится обычный кефир, который сделает изделия воздушными и золотистыми. Идеальный вариант блюда для быстрого перекуса.
Идея приготовления ленивых оладий на кефире вместо пиццы опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- 150 г кефира
- 1 яйцо
- соль
- разрыхлитель
- 140 г копченого куриного филе
- 100 г помидоров или 20 г томатной пасты
- 40 г моцареллы
- зелёный лук
- 50 г муки цельнозерновой
Способ приготовления:
1. Кефир смешать с яйцом и солью.
2. Добавить муку и разрыхлитель.
3. Все хорошо вымешать.
4. В тесто добавить нарезанное кубиками филе, зелень, томатную пасту и натереть сыр.
5. Жарить на небольшом огне под крышкой с обеих сторон.
