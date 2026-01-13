Вместо того, чтобы готовить полноценную пиццу из теста, сделайте ленивые оладьи с куриным филе, помидорами и сыром. Для основы вам понадобится обычный кефир, который сделает изделия воздушными и золотистыми. Идеальный вариант блюда для быстрого перекуса.

Идея приготовления ленивых оладий на кефире вместо пиццы опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

150 г кефира

1 яйцо

соль

разрыхлитель

140 г копченого куриного филе

100 г помидоров или 20 г томатной пасты

40 г моцареллы

зелёный лук

50 г муки цельнозерновой

Способ приготовления:

1. Кефир смешать с яйцом и солью.

2. Добавить муку и разрыхлитель.

3. Все хорошо вымешать.

4. В тесто добавить нарезанное кубиками филе, зелень, томатную пасту и натереть сыр.

5. Жарить на небольшом огне под крышкой с обеих сторон.

