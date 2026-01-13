Ленивые оладьи на кефире вместо пиццы: добавьте сыр, колбасу и помидоры

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Вместо того, чтобы готовить полноценную пиццу из теста, сделайте ленивые оладьи с куриным филе, помидорами и сыром. Для основы вам понадобится обычный кефир, который сделает изделия воздушными и золотистыми. Идеальный вариант блюда для быстрого перекуса.

Идея приготовления ленивых оладий на кефире вместо пиццы опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

  • 150 г кефира
  • 1 яйцо
  • соль
  • разрыхлитель
  • 140 г копченого куриного филе
  • 100 г помидоров или 20 г томатной пасты
  • 40 г моцареллы
  • зелёный лук
  • 50 г муки цельнозерновой

Способ приготовления:

1. Кефир смешать с яйцом и солью.

2. Добавить муку и разрыхлитель.

3. Все хорошо вымешать.

4. В тесто добавить нарезанное кубиками филе, зелень, томатную пасту и натереть сыр.

5. Жарить на небольшом огне под крышкой с обеих сторон.

