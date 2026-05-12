Ленивые пельмени – это быстрый способ приготовить любимое домашнее блюдо без долгой лепки и замешивания теста. Рецепт особенно понравится тем, кто хочет сделать сытный обед или ужин с минимальными усилиями. Благодаря необычному способу приготовления пельмени получаются нежными, сочными и очень мягкими внутри. А главное – для них понадобятся только простые продукты, которые обычно есть дома.

Идея приготовления домашних ленивых пельменей опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.

Ингредиенты:

мясной фарш – 500 г

лук репчатый – 1 шт.

вода – 50 мл

мука – 200-250 г

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. К мясному фаршу добавьте натертый лук, соль, перец и немного воды. Благодаря этому начинка будет более сочной и нежной. По желанию добавьте измельченную зелень.

2. Хорошо перемешайте фарш до однородности и сформируйте небольшие шарики одинакового размера. Переложите их на доску или тарелку и поставьте в морозильную камеру примерно на 20 минут, чтобы они стали плотнее.

3. После этого подготовьте холодную воду и муку. Каждый мясной шарик сначала окуните в воду, а затем обваляйте в муке. Повторите такую процедуру несколько раз, чтобы вокруг фарша образовалась тонкая оболочка.

4. В кастрюле вскипятите подсоленную воду и выложите подготовленные пельмени. Варите на среднем огне до момента, пока они всплывут на поверхность.

5. После всплытия готовьте еще примерно 5 минут, чтобы фарш полностью приготовился внутри.

6. Подавайте ленивые пельмени горячими со сметаной, сливочным маслом или свежей зеленью. Блюдо получается очень сытным, ароматным и отлично подходит для быстрого домашнего меню.

