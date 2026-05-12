Ленивые пельмени: как приготовить без заморочки
Ленивые пельмени – это быстрый способ приготовить любимое домашнее блюдо без долгой лепки и замешивания теста. Рецепт особенно понравится тем, кто хочет сделать сытный обед или ужин с минимальными усилиями. Благодаря необычному способу приготовления пельмени получаются нежными, сочными и очень мягкими внутри. А главное – для них понадобятся только простые продукты, которые обычно есть дома.
Идея приготовления домашних ленивых пельменей опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.
Ингредиенты:
- мясной фарш – 500 г
- лук репчатый – 1 шт.
- вода – 50 мл
- мука – 200-250 г
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. К мясному фаршу добавьте натертый лук, соль, перец и немного воды. Благодаря этому начинка будет более сочной и нежной. По желанию добавьте измельченную зелень.
2. Хорошо перемешайте фарш до однородности и сформируйте небольшие шарики одинакового размера. Переложите их на доску или тарелку и поставьте в морозильную камеру примерно на 20 минут, чтобы они стали плотнее.
3. После этого подготовьте холодную воду и муку. Каждый мясной шарик сначала окуните в воду, а затем обваляйте в муке. Повторите такую процедуру несколько раз, чтобы вокруг фарша образовалась тонкая оболочка.
4. В кастрюле вскипятите подсоленную воду и выложите подготовленные пельмени. Варите на среднем огне до момента, пока они всплывут на поверхность.
5. После всплытия готовьте еще примерно 5 минут, чтобы фарш полностью приготовился внутри.
6. Подавайте ленивые пельмени горячими со сметаной, сливочным маслом или свежей зеленью. Блюдо получается очень сытным, ароматным и отлично подходит для быстрого домашнего меню.
