Ленивые сосиски в тесте всего за 7 минут: готовятся без духовки
Домашние сосиски в тесте можно приготовить максимум за 7 минут. Для этого вам не придется ничего вымешивать и раскатывать. Используйте магазинное тесто фило, которое достаточно просто обжарить на сковородке со всех сторон до золотистой и хрустящей корочки.
Идея приготовления жареных сосисок в тесте фило опубликована на странице bude smachno razom в Instagram. Родные точно будут просить добавку.
Ингредиенты:
- тесто фило – 5 листов
- сосиски – 10 шт.
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Пласт теста фило разрезать на 2 части.
2. Положить на каждую часть сосиску и завернуть.
3. Жарить в предварительно разогретой сковороде с маслом со всех сторон до золотистого цвета.
4. Готовые сосиски выложить на бумажное полотенце для удаления лишнего жира.
5. Подавать горячими (после остывания сосиски в тесте вкусные, но не такие хрустящие).
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