Домашние сосиски в тесте можно приготовить максимум за 7 минут. Для этого вам не придется ничего вымешивать и раскатывать. Используйте магазинное тесто фило, которое достаточно просто обжарить на сковородке со всех сторон до золотистой и хрустящей корочки.

Идея приготовления жареных сосисок в тесте фило опубликована на странице bude smachno razom в Instagram. Родные точно будут просить добавку.

Ингредиенты:

тесто фило – 5 листов

сосиски – 10 шт.

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Пласт теста фило разрезать на 2 части.

2. Положить на каждую часть сосиску и завернуть.

3. Жарить в предварительно разогретой сковороде с маслом со всех сторон до золотистого цвета.

4. Готовые сосиски выложить на бумажное полотенце для удаления лишнего жира.

5. Подавать горячими (после остывания сосиски в тесте вкусные, но не такие хрустящие).

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