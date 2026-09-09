Ленивые творожные хачапури из лаваша: добавьте много творога и моцареллы

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Хачапури из лаваша
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Хачапури – очень сытное, вкусно блюдо, которое можно готовить с сыром, творогом, моцареллой. Для оригинального вкуса добавляйте специи, зелень.

Домашние хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури с сдвумя видами сыра. 

Ингредиенты:

  • Лаваш 3 шт. (круглые)
  • Творог 185 г
  • Яйца 1 шт
  • Брынза 40 г
  • Сулугуни 50 г + 50 г (натереть сверху)
  • Соль
  • Зелень
  • Мука 1 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Лаваш разрезать пополам.

2. Начинка: к творогу добавить яйцо, брынзу, сулугуни, зелень, соль и муку, хорошо всё перемешиваем.

Основа для блюда

3. На половинку лаваша выкладываем творожную начинку, заворачиваем в треугольник. Выкладываем все треугольники в круг, сверху посыпаем сыром.

Начинка для блюда

Ставим в духовку на 15 минут и можно подавать. 

Готовые хачапури

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