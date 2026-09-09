Ленивые творожные хачапури из лаваша: добавьте много творога и моцареллы
1 минута
1,3 т.
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Хачапури – очень сытное, вкусно блюдо, которое можно готовить с сыром, творогом, моцареллой. Для оригинального вкуса добавляйте специи, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури с сдвумя видами сыра.
Ингредиенты:
- Лаваш 3 шт. (круглые)
- Творог 185 г
- Яйца 1 шт
- Брынза 40 г
- Сулугуни 50 г + 50 г (натереть сверху)
- Соль
- Зелень
- Мука 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Лаваш разрезать пополам.
2. Начинка: к творогу добавить яйцо, брынзу, сулугуни, зелень, соль и муку, хорошо всё перемешиваем.
3. На половинку лаваша выкладываем творожную начинку, заворачиваем в треугольник. Выкладываем все треугольники в круг, сверху посыпаем сыром.
Ставим в духовку на 15 минут и можно подавать.
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