Ленивые творожные хачапури из лаваша: добавьте много творога и моцареллы

Хачапури – очень сытное, вкусно блюдо, которое можно готовить с сыром, творогом, моцареллой. Для оригинального вкуса добавляйте специи, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури с сдвумя видами сыра.

Ингредиенты:

Лаваш 3 шт. (круглые)

Творог 185 г

Яйца 1 шт

Брынза 40 г

Сулугуни 50 г + 50 г (натереть сверху)

Соль

Зелень

Мука 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Лаваш разрезать пополам.

2. Начинка: к творогу добавить яйцо, брынзу, сулугуни, зелень, соль и муку, хорошо всё перемешиваем.

3. На половинку лаваша выкладываем творожную начинку, заворачиваем в треугольник. Выкладываем все треугольники в круг, сверху посыпаем сыром.

Ставим в духовку на 15 минут и можно подавать.

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