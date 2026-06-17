Ленивые вареники, которые не распадаются: делимся лучшим рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,2 т.
Ленивые вареники, которые не распадаются: делимся лучшим рецептом
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Самое простое и вкусное блюдо из творога – ленивые вареники. К тому же они очень просто готовятся, вам достаточно всего лишь размять творог, добавить муку и скатать вареники.

Ленивые вареники, которые не распадаются: делимся лучшим рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых вареников, с семенами чиа. 

Ингредиенты:

  • творог 350 г
  • яйцо 1 шт.
  • сахар 2-3 ст. л.
  • семена чиа 1 ст.л.
  • мука 5 ст.л.
  • голубика
  • греческий йогурт
  • джем

Способ приготовления: 

1. Разомните творог, добавьте сахар, яйцо, муку и чиа. 

Ленивые вареники, которые не распадаются: делимся лучшим рецептом

2. Скатайте шарики в муке. 

Ленивые вареники, которые не распадаются: делимся лучшим рецептом

3. Варите вареники, пока не всплывут.

Ленивые вареники, которые не распадаются: делимся лучшим рецептом

Подавайте с йогуртом и голубикой.

Ленивые вареники, которые не распадаются: делимся лучшим рецептом

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