Ленивые вареники, которые не распадаются: делимся лучшим рецептом
1 минута
2,2 т.
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Самое простое и вкусное блюдо из творога – ленивые вареники. К тому же они очень просто готовятся, вам достаточно всего лишь размять творог, добавить муку и скатать вареники.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых вареников, с семенами чиа.
Ингредиенты:
- творог 350 г
- яйцо 1 шт.
- сахар 2-3 ст. л.
- семена чиа 1 ст.л.
- мука 5 ст.л.
- голубика
- греческий йогурт
- джем
Способ приготовления:
1. Разомните творог, добавьте сахар, яйцо, муку и чиа.
2. Скатайте шарики в муке.
3. Варите вареники, пока не всплывут.
Подавайте с йогуртом и голубикой.
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