Самое простое и вкусное блюдо из творога – ленивые вареники. К тому же они очень просто готовятся, вам достаточно всего лишь размять творог, добавить муку и скатать вареники.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых вареников, с семенами чиа.

Ингредиенты:

творог 350 г

яйцо 1 шт.

сахар 2-3 ст. л.

семена чиа 1 ст.л.

мука 5 ст.л.

голубика

греческий йогурт

джем

Способ приготовления:

1. Разомните творог, добавьте сахар, яйцо, муку и чиа.

2. Скатайте шарики в муке.

3. Варите вареники, пока не всплывут.

Подавайте с йогуртом и голубикой.

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