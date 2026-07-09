Ленивые вареники – идеальное блюдо для завтрака, а также перекуса. Для того, чтобы они не разваливались, не добавляйте много сахара в основу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых вареников, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

творог

сахар

ванильный сахар

мука

яйца

мука

Способ приготовления:

1. Разомните творог с желтком, добавьте ванильный сахар, обычный сахар, муку.

2. Сформируйте колбаску, порежьте кусочками.

3. Варите в кипящей воде, пока вареники не всплывут.

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