Ленивые вареники, которые не распадаются: делимся простым рецептом
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Ленивые вареники – идеальное блюдо для завтрака, а также перекуса. Для того, чтобы они не разваливались, не добавляйте много сахара в основу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых вареников, которые готовятся очень просто.
Ингредиенты:
- творог
- сахар
- ванильный сахар
- мука
- яйца
- мука
Способ приготовления:
1. Разомните творог с желтком, добавьте ванильный сахар, обычный сахар, муку.
2. Сформируйте колбаску, порежьте кусочками.
3. Варите в кипящей воде, пока вареники не всплывут.
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