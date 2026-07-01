Самое вкусное и простое в приготовлении блюдо для завтрака – вареники. Для того, чтобы они не распадались, кулинары советуют не добавлять в основу слишком много сахара.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, ленивых вареников, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

творог

сахар

ванильный сахар

мука

сметана

яйца

Способ приготовления:

1. Разомните творог, добавьте яйца, муку, ванильный сахар, сахар обычный, перемешайте.

2. Сформируйте вареники, варите пока не всплывут.

Подавайте со сметаной и сливочным маслом!

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