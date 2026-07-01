Ленивые вареники, которые не распадаются: делимся секретом приготовления
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Самое вкусное и простое в приготовлении блюдо для завтрака – вареники. Для того, чтобы они не распадались, кулинары советуют не добавлять в основу слишком много сахара.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, ленивых вареников, которые готовятся очень просто.
Ингредиенты:
- творог
- сахар
- ванильный сахар
- мука
- сметана
- яйца
Способ приготовления:
1. Разомните творог, добавьте яйца, муку, ванильный сахар, сахар обычный, перемешайте.
2. Сформируйте вареники, варите пока не всплывут.
Подавайте со сметаной и сливочным маслом!
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