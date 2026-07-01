Ленивые вареники, которые не распадаются: делимся секретом приготовления

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
633
Ленивые вареники, которые не распадаются: делимся секретом приготовления
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Самое вкусное и простое в приготовлении блюдо для завтрака –  вареники. Для того, чтобы они не распадались, кулинары советуют не добавлять в основу слишком много сахара.

Ленивые вареники, которые не распадаются: делимся секретом приготовления

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, ленивых вареников, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

  • творог
  • сахар
  • ванильный сахар
  • мука
  • сметана
  • яйца

Способ приготовления: 

1. Разомните творог, добавьте яйца, муку, ванильный сахар, сахар обычный, перемешайте.

Ленивые вареники, которые не распадаются: делимся секретом приготовления

2. Сформируйте вареники, варите пока не всплывут.

Ленивые вареники, которые не распадаются: делимся секретом приготовления

Подавайте со сметаной и сливочным маслом!

Ленивые вареники, которые не распадаются: делимся секретом приготовления

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