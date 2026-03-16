Ленивые вареники – одно из самых вкусных и сытных блюд для завтрака. Для того, чтобы они не распадались, кулинары советуют не добавлять в тесто слишком много сахара и яиц.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и нежных ленивых вареников, которые не будут распадаться.

Ингредиенты:

200 г. творога

1 яйцо

2-3 ч.л. сахара

ванильный экстракт/сахар

4-5 ст.л. муки

Способ приготовления:

1. В миске соединяем все ингредиенты и перемешиваем до однородности.

2. Перекладываем тесто на присыпанную мукой дощечку и корректируем из него колбаску, делим ее на одинаковые кусочки или шарики.

3. Воду предварительно доводим до кипения и уменьшаем огонь до среднего, она не должна сильно кипеть, варите вареник, как только они всплывут – сразу же перекладываем их в тарелку.

Подаем с любимыми топпингами, ягодами, фруктами!

