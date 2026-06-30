Самое простое, вкусное блюдо для завтрака – вареники. Для того, чтобы были удачными, кулинары советуют выбирать творог 9%, а для яркого вкуса можно добавить ягоды: а также сметану, сгущенное молоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых вареников из творога, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

творог 350 г

яйца (мелкие) 2 шт.

ванильный сахар 16 г

сахар 1 ст. л.

соль щепотка

мука 120-140 г

Способ приготовления:

1. Творог 9% жирности выкладываем в миску. К творогу добавляем яйца (если яйца крупные, берем 1 яйцо и 1 желток), ванильный сахар, сахар и взбиваем блендером до однородной консистенции или перетираем через сито. Далее постепенно просеиваем муку. Не добавляйте всю сразу, так как в зависимости от сорта может потребоваться больше или меньше муки.

2. Замешиваем тесто сначала ложкой, а затем вымешиваем несколько минут руками. Ориентируйтесь на консистенцию теста: оно должно быть нежным, мягким, пластичным и слегка прилипать к рукам.

3. Поверхность присыпаем мукой, выкладываем половину теста и формируем длинную, тонкую колбаску, которую нарезаем на небольшие кусочки.

4. В подсоленный кипяток выкладываем вареники, уменьшаем огонь до среднего, слегка перемешиваем. Как только они всплывут, даем им провариться еще несколько секунд и вынимаем.

Поливаем растопленным маслом, посыпаем сахаром и добавляем любимые ягоды или сметану!

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