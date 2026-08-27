Слоеное тесто – идеальная основа для приготовления вкусных десертов, а также "Наполеона", булочек.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ленивого "Наполеона" из слоеного теста.

Ингредиенты:

Слоеное тесто 350-400 г

Сливочное масло (комнатной температуры) 100 г

Сгущенное молоко 200 г

Ягоды по желанию

Способ приготовления:

1. Тесто немного раскатываем, нарезаем удобными небольшими кусочками, выпекаем 12-15 мин при 190С.

2. Масло взбиваем, добавляем сгущенное молоко, еще раз взбиваем.

3. Разламываем коржи из теста и выкладываем в удобные стаканчики, щедро поливая кремом и добавляя ягоды. Сверху еще немного поливаем кремом, украшаем!

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