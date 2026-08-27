Ленивый "Наполеон" без теста: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт 'Наполеона'
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Слоеное тесто – идеальная основа для приготовления вкусных десертов, а также "Наполеона", булочек. 

Вкусный "Наполеон"

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ленивого "Наполеона" из слоеного теста. 

Ингредиенты: 

  • Слоеное тесто 350-400 г
  • Сливочное масло (комнатной температуры) 100 г
  • Сгущенное молоко 200 г
  • Ягоды по желанию

Способ приготовления: 

1. Тесто немного раскатываем, нарезаем удобными небольшими кусочками, выпекаем 12-15 мин при 190С. 

Основа для десерта

2. Масло взбиваем, добавляем сгущенное молоко, еще раз взбиваем.

Крем для десерта

3. Разламываем коржи из теста и выкладываем в удобные стаканчики, щедро поливая кремом и добавляя ягоды. Сверху еще немного поливаем кремом, украшаем!

Готовый десерт

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