Ленивый "Наполеон" без теста: делимся самым простым рецептом
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Слоеное тесто – идеальная основа для приготовления вкусных десертов, а также "Наполеона", булочек.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ленивого "Наполеона" из слоеного теста.
Ингредиенты:
- Слоеное тесто 350-400 г
- Сливочное масло (комнатной температуры) 100 г
- Сгущенное молоко 200 г
- Ягоды по желанию
Способ приготовления:
1. Тесто немного раскатываем, нарезаем удобными небольшими кусочками, выпекаем 12-15 мин при 190С.
2. Масло взбиваем, добавляем сгущенное молоко, еще раз взбиваем.
3. Разламываем коржи из теста и выкладываем в удобные стаканчики, щедро поливая кремом и добавляя ягоды. Сверху еще немного поливаем кремом, украшаем!
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