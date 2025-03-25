Если очень хочется поесть вкусные пельмени на ужин, но нет времени их лепить, не спешите покупать магазинные изделия. Можно воспользоваться ленивым рецептом популярного блюда.

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Идея приготовления ленивых пельменей на ужин опубликована на странице фудблогера с ником alionakarpiuk в Instagram . Фарш можете выбрать любой.

Ингредиенты:

фарш – 400 г

лук – 1 большой

соль, перец – по вкусу

яйца – 2 шт.

мука – 0,5 стакана

масло

Способ приготовления:

1. Фарш заправить, добавить лук и специи.

2. Сформировать шарики.

3. Каждую окунуть в муку, в яйцо, и снова в муку.

4. Варить до готовности.

5. Подавать с маслом или уксусом.

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