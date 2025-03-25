Лепить не придется: как приготовить вкусные ленивые пельмени на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Лепить не придется: как приготовить вкусные ленивые пельмени на ужин

Если очень хочется поесть вкусные пельмени на ужин, но нет времени их лепить, не спешите покупать магазинные изделия. Можно воспользоваться ленивым рецептом популярного блюда.

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Идея приготовления ленивых пельменей на ужин опубликована на странице фудблогера с ником alionakarpiuk в Instagram . Фарш можете выбрать любой.

Лепить не придется: как приготовить вкусные ленивые пельмени на ужин

Ингредиенты:

  • фарш – 400 г
  • лук – 1 большой
  • соль, перец – по вкусу
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 0,5 стакана
  • масло

Способ приготовления:

Лепить не придется: как приготовить вкусные ленивые пельмени на ужин

1. Фарш заправить, добавить лук и специи.

2. Сформировать шарики.

Лепить не придется: как приготовить вкусные ленивые пельмени на ужин

3. Каждую окунуть в муку, в яйцо, и снова в муку.

Лепить не придется: как приготовить вкусные ленивые пельмени на ужин

4. Варить до готовности.

Лепить не придется: как приготовить вкусные ленивые пельмени на ужин

5. Подавать с маслом или уксусом.

Лепить не придется: как приготовить вкусные ленивые пельмени на ужин

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