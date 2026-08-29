Летний десерт из одного ингредиента: делимся самым простым рецептом
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Десерты не обязательно готовить из теста, идеальной основой будут ягоды, сметана, творог, желе, печенье.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из желе и воды, который готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- Желе 1 пачка (78 г)
- Вода 100 мл
Способ приготовления:
1. Желе заливаем горячей водой, даем немного остыть (до комнатной температуры), переливаем в удобную емкость и взбиваем миксером на максимальных оборотах до просветления и увеличения массы в три раза (5-8 минут).
2. Переливаем в стаканчик. И ставим в холодильник на 1-2 часа.
Перед подачей добавьте ягоды!
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