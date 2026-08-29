Летний десерт из одного ингредиента: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
138
Рецепт десерта без выпечки
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Десерты не обязательно готовить из теста, идеальной основой будут ягоды, сметана, творог, желе, печенье.

Как приготовить десерт из желе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из желе и воды, который готовится 10 минут. 

Ингредиенты: 

  • Желе 1 пачка (78 г)
  • Вода 100 мл

Способ приготовления: 

1. Желе заливаем горячей водой, даем немного остыть (до комнатной температуры), переливаем в удобную емкость и взбиваем миксером на максимальных оборотах до просветления и увеличения массы в три раза (5-8 минут).

Основа для блюда

2. Переливаем в стаканчик. И ставим в холодильник на 1-2 часа. 

Приготовление десерта

Перед подачей добавьте ягоды! 

Готовый десерт

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