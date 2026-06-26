Летний крабовый салат с виноградом: делимся рецептом
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Самый простой в приготовлении салат – крабовый. Готовится блюдо очень просто, достаточно всего лишь порезать все ингредиенты и заправить майонезом. Для яркого вкуса добавьте виноград, он придаст блюду свежести и сочности.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с виноградом и кукурузой.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 100 г
- виноград 150 г
- кукуруза 1/2 банки
- яйца 2 шт.
- майонез, специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Виноград разрезать пополам или на 4 части. Крабовые палочки и отварные яйца нарезать крупными кусочками.
2. Выложить дольками на тарелку. Перед подачей перемешать с майонезом и специями.
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