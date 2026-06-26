Самый простой в приготовлении салат – крабовый. Готовится блюдо очень просто, достаточно всего лишь порезать все ингредиенты и заправить майонезом. Для яркого вкуса добавьте виноград, он придаст блюду свежести и сочности.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с виноградом и кукурузой.

Ингредиенты:

крабовые палочки 100 г

виноград 150 г

кукуруза 1/2 банки

яйца 2 шт.

майонез, специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Виноград разрезать пополам или на 4 части. Крабовые палочки и отварные яйца нарезать крупными кусочками.

2. Выложить дольками на тарелку. Перед подачей перемешать с майонезом и специями.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: