Летний крабовый салат с виноградом: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
57
Рецепт салата
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Самый простой в приготовлении салат – крабовый. Готовится блюдо очень просто, достаточно всего лишь порезать все ингредиенты и заправить майонезом. Для яркого вкуса добавьте виноград, он придаст блюду свежести и сочности.

Летний крабовый салат с виноградом: делимся рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с виноградом и кукурузой. 

Ингредиенты: 

  • крабовые палочки 100 г
  • виноград 150 г
  • кукуруза 1/2 банки
  • яйца 2 шт.
  • майонез, специи по вкусу

Способ приготовления: 

1. Виноград разрезать пополам или на 4 части. Крабовые палочки и отварные яйца нарезать крупными кусочками.

Летний крабовый салат с виноградом: делимся рецептом

2. Выложить дольками на тарелку. Перед подачей перемешать с майонезом и специями.

Летний крабовый салат с виноградом: делимся рецептом

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