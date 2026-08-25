Летняя закуска из сыра и помидоров: делимся легким рецептом

Сыр, помидоры, персики – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных закусок. А для яркого вкуса добавьте еще мяту.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, сыра и персиков.

Ингредиенты:

Сыр "Буррата"

Помидор (замороженный)

Персик или нектарин (замороженный)

Лимонный сок

Оливковое масло

Перец

Мята

Способ приготовления:

1. Заморозьте помидор, натрите.

2. Присыпьте сыр тертым помидором, добавьте персики, полейте маслом, добавьте зелень.

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