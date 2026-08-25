Летняя закуска из сыра и помидоров: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
192
Рецепт закуски
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Сыр, помидоры, персики – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных закусок. А для яркого вкуса добавьте еще мяту.

Закуска из сыра

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, сыра и персиков.

Ингредиенты:

  • Сыр "Буррата"
  • Помидор (замороженный)
  • Персик или нектарин (замороженный)
  • Лимонный сок
  • Оливковое масло
  • Перец
  • Мята

Способ приготовления:

1. Заморозьте помидор, натрите.

Ингредиенты для закуски

2. Присыпьте сыр тертым помидором, добавьте персики, полейте маслом, добавьте зелень.

Готовая закуска

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