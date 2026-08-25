Летняя закуска из сыра и помидоров: делимся легким рецептом
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Сыр, помидоры, персики – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных закусок. А для яркого вкуса добавьте еще мяту.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, сыра и персиков.
Ингредиенты:
- Сыр "Буррата"
- Помидор (замороженный)
- Персик или нектарин (замороженный)
- Лимонный сок
- Оливковое масло
- Перец
- Мята
Способ приготовления:
1. Заморозьте помидор, натрите.
2. Присыпьте сыр тертым помидором, добавьте персики, полейте маслом, добавьте зелень.
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