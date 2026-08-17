Летняя зкуска из помидоров и моцареллы: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Рецепт закуски
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Лучший овощ для приготовления вкусных закусок, салатов – сочные помидоры. Стоит отметить, что помидоры идеально сочетаются с базиликом, а также сырами, специями.

Что приготовить из помидоров

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, с моцареллы и зелени.

Ингредиенты: 

  • чиабата
  • помидор
  • моцарелла
  • базилик
  • оливковое масло
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Порежьте слайсами помидор и сыр.

Помидоры для закуски

2. Разрежьте чиабату, полейте маслом, сверху помидоры, сыр, зелень и присыпьте специями.

Готовая закуска

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