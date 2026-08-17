Летняя зкуска из помидоров и моцареллы: делимся простым рецептом
1 минута
1,3 т.
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Лучший овощ для приготовления вкусных закусок, салатов – сочные помидоры. Стоит отметить, что помидоры идеально сочетаются с базиликом, а также сырами, специями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, с моцареллы и зелени.
Ингредиенты:
- чиабата
- помидор
- моцарелла
- базилик
- оливковое масло
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Порежьте слайсами помидор и сыр.
2. Разрежьте чиабату, полейте маслом, сверху помидоры, сыр, зелень и присыпьте специями.
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