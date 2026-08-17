Лучший овощ для приготовления вкусных закусок, салатов – сочные помидоры. Стоит отметить, что помидоры идеально сочетаются с базиликом, а также сырами, специями.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, с моцареллы и зелени.

Ингредиенты:

чиабата

помидор

моцарелла

базилик

оливковое масло

соль, перец

Способ приготовления:

1. Порежьте слайсами помидор и сыр.

2. Разрежьте чиабату, полейте маслом, сверху помидоры, сыр, зелень и присыпьте специями.

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