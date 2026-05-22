Лучший кляр для сочных отбивных из двух ингредиентов: делимся рецептом
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных отбивных, а также салатов, закусок и котлет. Также филе можно просто запечь с грибами, овощами, сыром, специями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных отбивных из куриного филе, со специями и чесноком.
Ингредиенты:
- куриное филе
- яйца
- мука
- панировочные сухари
- несколько зубчиков чеснока
- соль, перец
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Отбейте мясо, посолите, поперчите.
2. Обмокните филе в яичный кляр с чесноком, далее в сухари и обжарьте.
Можно после переложить в форму и стушить в духовке 10 минут.
