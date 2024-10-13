Многие хозяйки давно отказались от использования майонеза, приобретенного в магазине. Но иногда так хочется попробовать салат с его добавлением. В таком случае следует задуматься над приготовлением домашнего майонеза.

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Как приготовить майонез самостоятельно, в Instagram рассказал шеф-повар Эктор Хименес-Браво. По его словам, соус получится просто идеальным.

Ингредиенты

Огурец соленый – 2 шт

Петрушка – 10 гр

Масло оливковое – 30 мл

Сок лимона – ½ шт

Горчица – 5 гр

Соль – 2 гр

Сахар – 4 гр

Перец черный молотый – 2 гр

Яйца вареные – 3 шт.

Способ приготовления

1. Измельчаем петрушку и огурцы.

2. В отдельной емкости совмещаем яйца, масло, сок лимона, перец, сахар, горчицу и перебиваем.

3. К майонезу добавляем огурцы и зелень.

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