Лучший рецепт домашнего майонеза: проверенный вариант от Эктора Хименеса-Браво

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
786
Лучший рецепт домашнего майонеза: проверенный вариант от Эктора Хименеса-Браво

Многие хозяйки давно отказались от использования майонеза, приобретенного в магазине. Но иногда так хочется попробовать салат с его добавлением. В таком случае следует задуматься над приготовлением домашнего майонеза.

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Как приготовить майонез самостоятельно, в Instagram рассказал шеф-повар Эктор Хименес-Браво. По его словам, соус получится просто идеальным.

Лучший рецепт домашнего майонеза: проверенный вариант от Эктора Хименеса-Браво

Ингредиенты

  • Огурец соленый – 2 шт
  • Петрушка – 10 гр
  • Масло оливковое – 30 мл
  • Сок лимона – ½ шт
  • Горчица – 5 гр
  • Соль – 2 гр
  • Сахар – 4 гр
  • Перец черный молотый – 2 гр
  • Яйца вареные – 3 шт.

Способ приготовления

1. Измельчаем петрушку и огурцы.

Лучший рецепт домашнего майонеза: проверенный вариант от Эктора Хименеса-Браво

2. В отдельной емкости совмещаем яйца, масло, сок лимона, перец, сахар, горчицу и перебиваем.

Лучший рецепт домашнего майонеза: проверенный вариант от Эктора Хименеса-Браво

3. К майонезу добавляем огурцы и зелень.

Лучший рецепт домашнего майонеза: проверенный вариант от Эктора Хименеса-Браво

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