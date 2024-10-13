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Лучший рецепт домашнего майонеза: проверенный вариант от Эктора Хименеса-Браво
Многие хозяйки давно отказались от использования майонеза, приобретенного в магазине. Но иногда так хочется попробовать салат с его добавлением. В таком случае следует задуматься над приготовлением домашнего майонеза.
Как приготовить майонез самостоятельно, в Instagram рассказал шеф-повар Эктор Хименес-Браво. По его словам, соус получится просто идеальным.
Ингредиенты
- Огурец соленый – 2 шт
- Петрушка – 10 гр
- Масло оливковое – 30 мл
- Сок лимона – ½ шт
- Горчица – 5 гр
- Соль – 2 гр
- Сахар – 4 гр
- Перец черный молотый – 2 гр
- Яйца вареные – 3 шт.
Способ приготовления
1. Измельчаем петрушку и огурцы.
2. В отдельной емкости совмещаем яйца, масло, сок лимона, перец, сахар, горчицу и перебиваем.
3. К майонезу добавляем огурцы и зелень.
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