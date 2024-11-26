Любимые горячие напитки принца Уэльского и Кейт Миддлтон: что пьют королевские особы

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Любимые горячие напитки принца Уэльского и Кейт Миддлтон: что пьют королевские особы

Принц Уэльский является преемником британского престола и имеет доступ к любым предметам роскоши. Однако этот человек известен своими приземленными привычками и стандартными человеческими предпочтениями.

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Принц Уильям может иметь доступ к самым элитным продуктам и напиткам, однако, как оказалось, предпочитает обычные. Какие горячие напитки являются самыми любимыми, Express рассказал чайный эксперт Артур Готье из бренда Nio Teas.

Любимые горячие напитки принца Уэльского и Кейт Миддлтон: что пьют королевские особы

По словам эксперта, каждый член королевской семьи имеет свой любимый сорт чая. Например, принц Уэльский предпочитает традиционный английский чай в сочетании с таким же завтраком. В одном из своих интервью королевское лицо заявил, что он не любит кофе, и придает себе бодрости течение дня именно с помощью чая.

Любимые горячие напитки принца Уэльского и Кейт Миддлтон: что пьют королевские особы

А вот любимым горячим напитком принцессы Уэльской является Эрл Грей с изюминкой и небольшим количеством меда. Как видим, даже королевские особы имеют такие же привычки и вкусовые предпочтения, как и простые люди.

Любимые горячие напитки принца Уэльского и Кейт Миддлтон: что пьют королевские особы

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