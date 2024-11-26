Принц Уэльский является преемником британского престола и имеет доступ к любым предметам роскоши. Однако этот человек известен своими приземленными привычками и стандартными человеческими предпочтениями.

Видео дня

Принц Уильям может иметь доступ к самым элитным продуктам и напиткам, однако, как оказалось, предпочитает обычные. Какие горячие напитки являются самыми любимыми, Express рассказал чайный эксперт Артур Готье из бренда Nio Teas.

По словам эксперта, каждый член королевской семьи имеет свой любимый сорт чая. Например, принц Уэльский предпочитает традиционный английский чай в сочетании с таким же завтраком. В одном из своих интервью королевское лицо заявил, что он не любит кофе, и придает себе бодрости течение дня именно с помощью чая.

А вот любимым горячим напитком принцессы Уэльской является Эрл Грей с изюминкой и небольшим количеством меда. Как видим, даже королевские особы имеют такие же привычки и вкусовые предпочтения, как и простые люди.

На OBOZ.UA много рецептов чаев: