Макароны можно очень вкусно приготовить без кастрюли. Воспользуйтесь простым и ленивым рецептом на сковородке. Добавьте обычные охотничьи колбаски – они очень аппетитные и быстро жарятся. Особого вкуса придадут чеснок и зелень.

Идея приготовления сытных макарон на сковородке опубликована на странице фудблогера zhannakon75 в Instagram.

Ингредиенты:

макароны по вкусу – 400 г

охотничьи колбаски – 5-6 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 1-2 зубчика (сухой 1 ч.л)

вода – 800-900 мл.

сливки – 150 мл. (по желанию)

масло или масло для зажарки

соль, перец – по вкусу

сыр твердый – по желанию – 150-200 г

зелень по желанию

Способ приготовления:

1. В глубокой сковороде обжарить нарезанные колбаски до румяности.

2. Добавить лук (нарезать на кусочки).

3. Жарить до прозрачности, добавить сухие макароны, перемешать.

4. Добавить воду, чтобы покрывало макароны.

5. Посолить, поперчить, добавить чеснок, накрыть крышкой.

6. Варить на маленьком огне (периодически помешивать) 8-12 минут (до готовности макарон).

7. Добавить сливки (если используете) и готовить еще 2-3 минуты.

8. Добавить натертый сыр, перемешать и выключить. Посыпать зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: