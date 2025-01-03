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Макароны с фаршем и томатной пастой для ужина: простой рецепт бюджетного и сытного блюда
Один из самых бюджетных, простых в приготовлении и сытных продуктов – макароны. Их можно очень вкусно приготовить для ужина, добавив сыр, мясной фарш, овощи, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных макарон с фаршем, морковью и луком.
Ингредиенты:
- Макароны 400 г
- Домашний фарш 400 г
- Лук 1 шт
- Морковь 1 шт
- Томатная паста 1 ст.л
- Соль, перец, зелень, масло
Способ приготовления:
1. Макароны отварите.
2. Лук и морковь поджарьте, добавьте фарш, томатную пасту, немного води, специи, протушите.
3. Туда же добавьте макароны, перемешайте.
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