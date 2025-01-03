Один из самых бюджетных, простых в приготовлении и сытных продуктов – макароны. Их можно очень вкусно приготовить для ужина, добавив сыр, мясной фарш, овощи, зелень.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных макарон с фаршем, морковью и луком.

Ингредиенты:

Макароны 400 г

Домашний фарш 400 г

Лук 1 шт

Морковь 1 шт

Томатная паста 1 ст.л

Соль, перец, зелень, масло

Способ приготовления:

1. Макароны отварите.

2. Лук и морковь поджарьте, добавьте фарш, томатную пасту, немного води, специи, протушите.

3. Туда же добавьте макароны, перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: