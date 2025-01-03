Макароны с фаршем и томатной пастой для ужина: простой рецепт бюджетного и сытного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт блюда

Один из самых бюджетных, простых в приготовлении и сытных продуктов – макароны. Их можно очень вкусно приготовить для ужина, добавив сыр, мясной фарш, овощи, зелень.

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Макароны с мясом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных макарон с фаршем, морковью и луком.

Как вкусно приготовить макароны

Ингредиенты:

  • Макароны 400 г
  • Домашний фарш 400 г
  • Лук 1 шт
  • Морковь 1 шт
  • Томатная паста 1 ст.л
  • Соль, перец, зелень, масло

Способ приготовления:

1. Макароны отварите.

Вареные макароны

2. Лук и морковь поджарьте, добавьте фарш, томатную пасту, немного води, специи, протушите.

Фарш с луком и морковью

3. Туда же добавьте макароны, перемешайте.

Готовое блюдо

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