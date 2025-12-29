Алюминиевая фольга есть почти на каждой кухне, но вопрос о ее сторонах до сих пор вызывает сомнения. Кто-то принципиально кладет блестящей вверх, другие – не обращают внимания вовсе. На самом деле разница между матовой и глянцевой поверхностями существует, но она не такая критическая, как кажется. В то же время в некоторых кулинарных ситуациях нюансы все же стоит учитывать.

Редакция FoodOboz подробно расскажет, в чем разница между глянцевой и матовой сторонами фольги.

Почему фольга имеет две разные стороны

Разница между матовой и глянцевой сторонами появляется еще на этапе производства. Когда алюминий прокатывают до сверхтонкого слоя, два листа обрабатывают вместе. Стороны, контактирующие между собой, остаются матовыми, а внешние – полируются валиками и становятся блестящими. Это технологическая особенность, а не замысел производителей для кулинарных экспериментов.

Действительно ли стороны по-разному влияют на приготовление

С точки зрения физики глянцевая поверхность немного лучше отражает тепло, а матовая – немного активнее его поглощает. Однако в обычной духовке или на плите эта разница минимальна. Фольга очень тонкая, поэтому температура с обеих сторон выравнивается почти мгновенно. Именно поэтому в большинстве домашних блюд результат не меняется в зависимости от того, какой стороной вы ее положили.

Какой стороной стелить фольгу на противень

Когда фольга используется как подложка для противня, принципиального значения сторона не имеет. Ее главная задача – защитить поверхность от жира и пригорания.

Впрочем, в практике хозяйки часто руководствуются удобством:

блестящая сторона вверх – противень легче отмыть, еда меньше прилипает;

матовая вверх – поверхность быстрее нагревается, что может помочь при запекании овощей.

В любом случае небольшое количество масла или пергамент значительно важнее выбора стороны

Какой стороной заворачивать продукты для запекания

Во время запекания в фольге кулинары обычно кладут блестящую сторону внутрь, а матовую – наружу. Такой способ помогает немного лучше сохранить тепло и соки внутри свертка. Это особенно актуально для мяса, рыбы и картофеля.

Если же цель – получить румяную корочку, фольгу в конце приготовления разворачивают или снимают полностью. Именно этот прием, а не сторона фольги, больше всего влияет на результат.

Когда сторона фольги действительно имеет значение

Исключение составляет фольга с антипригарным покрытием. В таком случае производитель обычно указывает, какой стороной класть продукт. Чаще всего это матовая поверхность со специальным слоем, который не требует дополнительного смазывания.

Также фольгу не используют в микроволновой печи независимо от стороны – это опасно.

Основные ошибки при использовании фольги

Чаще всего проблема не в том, какой стороной ее стелют, а в неправильном применении. Слишком плотное заворачивание превращает запекание в тушение, а тонкая фольга легко рвется и пропускает соки. Также многие забывают раскрыть блюдо в конце, из-за чего оно остается бледным.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что сделать, чтобы авокадо не темнело