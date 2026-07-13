В жаркие дни хочется лёгких и простых блюд, на приготовление которых не уходит много времени. Сочетание сочного арбуза, нежной феты и свежей мяты стало одним из самых популярных летних вариантов закусок. Такое блюдо готовится за несколько минут, но отличается ярким вкусом и необычным сочетанием ингредиентов.

Идея приготовления модной летней закуски из арбуза опубликована на странице iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

мякоть арбуза – необходимое количество

фета – по вкусу

свежая мята – несколько листочков

сок лайма – небольшое количество

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить арбуз. Мякоть очистить от косточек, если они есть, и нарезать удобными кусочками – кубиками или небольшими ломтиками.

2. Фету нарезать или разломать руками на небольшие кусочки и добавить к арбузу. Сыр не нужно сильно измельчать, ведь крупные кусочки лучше сохраняют свою текстуру и создают приятный контраст с сочной мякотью.

3. Затем добавьте в закуску свежие листья мяты и немного сока лайма. Все ингредиенты аккуратно перемешайте, чтобы не повредить арбуз.

4. Готовую летнюю закуску с арбузом, фетой и мятой лучше всего подавать сразу после приготовления. По желанию её можно предварительно охладить несколько минут в холодильнике.

5. Этот простой рецепт станет отличным вариантом для тех, кто ищет необычные летние блюда, не требующие длительного приготовления. Сочетание сладкого арбуза и соленой феты помогает создать легкую, но насыщенную по вкусу закуску, которая точно разнообразит сезонное меню.

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