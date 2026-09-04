"Мохито" на зиму в 3-литровых банках: рецепт вкусного напитка

Если вам надоели компоты, идеальной альтернативой будет "Мохито" из цитрусовых. Идеально для этого подойдут апельсины, лимоны.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении "Мохито" на зиму.

Ингредиенты:

один большой апельсин

два кружочка лимона

двести граммов сахара

две веточки мяты

Способ приготовления:

1. Порежьте цитрусовые слайсами.

2. На плите доведите до кипения три литра воды, туда же добавьте лимон, апельсин, мяту и сахар на дно банки.

3. Залейте все ингредиенты кипятком.Закрутите банку крышкой и переверните, слегка потрусите.

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