"Мохито" на зиму в 3-литровых банках: рецепт вкусного напитка
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Если вам надоели компоты, идеальной альтернативой будет "Мохито" из цитрусовых. Идеально для этого подойдут апельсины, лимоны.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении "Мохито" на зиму.
Ингредиенты:
- один большой апельсин
- два кружочка лимона
- двести граммов сахара
- две веточки мяты
Способ приготовления:
1. Порежьте цитрусовые слайсами.
2. На плите доведите до кипения три литра воды, туда же добавьте лимон, апельсин, мяту и сахар на дно банки.
3. Залейте все ингредиенты кипятком.Закрутите банку крышкой и переверните, слегка потрусите.
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