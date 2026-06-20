Молодой картофель в сливках: делимся легким рецептом вкусного блюда
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Молодой картофель можно готовить с маслом, сливками, а также просто пожарить на сковороде. Для яркого вкуса можно добавить чеснок, специи, сливки, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого картофеля с крем-сыром, сливками и специями.
Ингредиенты:
- Крем-сыр 1 шт.
- Молодой картофель 1 кг
- Соль
- Бекон полосками 150 г
- Сливки 150 мл
- Черный перец
- Чеснок 3-4 зуб.
- Укроп
Способ приготовления:
1. Картофель варим почти до готовности в подсоленной воде.
2. На сковороде обжариваем бекон до появления золотистой корочки, добавляем чеснок и сливки. Убавляем огонь и добавляем сливочный сыр, перемешиваем до полного растворения. Все это делаем на слабом огне, солим, перчим по вкусу, добавляем сухой чеснок и прованские травы.
3. Затем добавляем мелко нарезанную зелень и картофель, хорошо перемешиваем, тушим еще 8-10 минут и можем наслаждаться блюдом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: