Молодой картофель можно готовить с маслом, сливками, а также просто пожарить на сковороде. Для яркого вкуса можно добавить чеснок, специи, сливки, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого картофеля с крем-сыром, сливками и специями.

Ингредиенты:

Крем-сыр 1 шт.

Молодой картофель 1 кг

Соль

Бекон полосками 150 г

Сливки 150 мл

Черный перец

Чеснок 3-4 зуб.

Укроп

Способ приготовления:

1. Картофель варим почти до готовности в подсоленной воде.

2. На сковороде обжариваем бекон до появления золотистой корочки, добавляем чеснок и сливки. Убавляем огонь и добавляем сливочный сыр, перемешиваем до полного растворения. Все это делаем на слабом огне, солим, перчим по вкусу, добавляем сухой чеснок и прованские травы.

3. Затем добавляем мелко нарезанную зелень и картофель, хорошо перемешиваем, тушим еще 8-10 минут и можем наслаждаться блюдом.

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