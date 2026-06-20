Молодой картофель в сливках: делимся легким рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
108
Молодой картофель в сливках: делимся легким рецептом вкусного блюда
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Молодой картофель можно готовить с маслом, сливками, а также просто пожарить на сковороде. Для яркого вкуса можно добавить чеснок, специи, сливки, сыр.

Молодой картофель в сливках: делимся легким рецептом вкусного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого картофеля с крем-сыром, сливками и специями. 

Ингредиенты:

  • Крем-сыр 1 шт.
  • Молодой картофель 1 кг
  • Соль
  • Бекон полосками 150 г
  • Сливки 150 мл
  • Черный перец
  • Чеснок 3-4 зуб.
  • Укроп

Способ приготовления: 

1. Картофель варим почти до готовности в подсоленной воде.

Молодой картофель в сливках: делимся легким рецептом вкусного блюда

2. На сковороде обжариваем бекон до появления золотистой корочки, добавляем чеснок и сливки. Убавляем огонь и добавляем сливочный сыр, перемешиваем до полного растворения. Все это делаем на слабом огне, солим, перчим по вкусу, добавляем сухой чеснок и прованские травы.

Молодой картофель в сливках: делимся легким рецептом вкусного блюда

3. Затем добавляем мелко нарезанную зелень и картофель, хорошо перемешиваем, тушим еще 8-10 минут и можем наслаждаться блюдом.

Молодой картофель в сливках: делимся легким рецептом вкусного блюда

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